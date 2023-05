Rede de Negócios Empresariais promove “Networking Experience” em Campinas  

A sigla que virou sinônimo de sustentabilidade está transformando o capitalismo no mundo

Meio ambiente, social e governança é assim que se traduz do inglês a sigla ESG (Environmental, Social and Governance). Essas três letras praticamente substituíram a palavra sustentabilidade no universo corporativo. Mas, afinal, do que se trata esse conceito tão novo?

Buscando sempre oferecer à comunidade temas de vanguarda, o Polo Arqdec, associação sem

fins lucrativos com formato pioneiro em Campinas e que atua na área da arquitetura, decoração, paisagismo e construção, realizará no próximo dia 16 de maio, o Simpósio Polo Arqdec 2023 com a temática “ESG na Arquitetura, Quando?”. O evento dará início às comemorações dos 20 anos do Polo e objetiva consolidar o DNA da instituição no que se refere a conceitos inovadores no segmento.

O Simpósio acontecerá das 14h às 19h, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas

(PUC-Campinas) e segundo Joyce de Andrade Ruiz, presidente executiva do Polo Arqdec, a

iniciativa pretende provocar reflexões, apresentar as inovações e o significado de cada letra da

sigla ESG, além de abordar como o ESG está sendo aplicado no Brasil.

Renata Podolsky, gerente executiva e de projetos do Polo Arqdec, e proprietária da Ki Produções, empresa organizadora do Simpósio, explica que o evento já está na sua 5ª. edição e

que o ESG tem crescido muito no campo da arquitetura. “O ESG é a indicação do uso das melhores práticas de gestão empresarial e de riscos, visando menores impactos ambientais

(negativos) e maiores impactos sociais (positivos)”, observa Renata.

Para essa edição comemorativa dos 20 anos do Polo Arqdec, o formato do evento contempla

além das palestras, uma mesa redonda para finalizar o Simpósio. O arquiteto, Paulo de Tarso,

diretor do escritório de arquitetura e design gráfico, T.H.E. Arquitetura será o simposiarca do

evento. Entre os palestrantes confirmados estão: Susanna Marchionni, cofundadora e CEO da

Planet Smart City no Brasil, a executiva italiana que está revolucionando o setor de cidades

inteligentes e inclusivas no país; Juliana Nunes, conselheira consultiva da plataforma Liderança com Valores e consultora parceira da Ideia Sustentável, ambas focadas em ESG e; Heloisa Meister, engenheira civil e especialista da equipe técnica da Guardian Glass, uma das maiores fabricantes mundiais de produtos de vidros.

Com patrocínio da Guardian Glass, Decorvid e PUC-Campinas, as inscrições para o Simpósio já

estão abertas e devem ser realizadas pelo site: www.poloarqdec.com.br. O evento é gratuito

para profissionais cadastrados no Polo Arqdec, lojistas associados da instituição e estudantes das Faculdades de: Arquitetura e Urbanismo, Artes, Design Digital, Engenharia Civil e Geografia da PUC-Campinas. Para demais interessados, os ingressos custam R$100 inteira e R$50 meia. A arrecadação total será revertida para a Instituição Assistencial Dias da Cruz, ONG que atua com projetos que oferecem saúde, educação, lazer, formação profissional e inclusão social.

Simpósio Polo Arqdec 2023 – “ESG na Arquitetura, Quando?”

Data: 16 de maio.

Horário: 14h às 19h.

Local: Auditório Dom Gilberto, Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Endereço: R. Professora Ana Maria Silvestre Adade, Parque das Universidades, Campinas

Evento gratuito para profissionais cadastrados no Polo Arqdec, lojistas associados da instituição e estudantes das Faculdades de: Arquitetura e Urbanismo, Artes, Design Digital, Engenharia Civil e Geografia da PUC-Campinas.

Polo Arqdec

Há 20 anos o Polo Arqdec vem imprimindo um novo ritmo no segmento da arquitetura,

decoração, paisagismo e construção em Campinas e região, expandindo sua atuação através de

iniciativas que buscam a representatividade e a responsabilidade social do setor, reforçando o

compromisso na busca por soluções de uma arquitetura que represente uma cidade mais

inclusiva, sustentável e funcional. Com um conceito multidisciplinar participativo e ético, o Polo.

Arqdec é uma associação sem fins lucrativos, com formato pioneiro atuando com ações

institucionais, incentivando o mercado regional com encontros, ciclos de palestras, viagens

culturais e simpósio de grande envergadura, para a troca de informações e assuntos de

interesse comum dos associados, profissionais cadastrados, estudantes e pessoas ligadas à área.

PUC-Campinas

O Polo Arqdec atua em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCampinas) desde 2019. A iniciativa estabelece um programa de cooperação entre a associação e a universidade. Segundo Fábio Muzetti, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Campinas e também assessor da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Serviços Compartilhados da universidade, a parceria contempla atividades de ensino, pesquisa, cursos de extensão, desenvolvimento e intercâmbio de experiências entre os profissionais cadastrados e lojistas associados do Polo Arqdec com a universidade.

