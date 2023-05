Agrishow: público movimenta mais de meio bilhão

Os stand-ups comedy serão realizados na sexta-feira e no domingo no Centro Cultural Tupec. Os ingressos estão à venda no site www.megabilheteria.com.

O Centro Cultural Tupec (Av. dos Trabalhadores, nº 2.651), em Mogi Guaçu recebe neste final de semana os humoristas Renato Albani e Paul Cabannes, Renato Albani apresenta o show “Assim Caminha a Humanidade” na sexta-feira, 05. Às 19h (sessão extra) e às 21h. Os ingressos custam R$40 (meia-entrada) e R$80 (inteira) e estão à no site www.megabilheteria.com. A produção é da Teatro GT. A classificação etária é 12 anos.

Este é o quarto show solo do humorista. Focado em relatos dos anos 1990 e 2000, o comediante utiliza suas referências com programas de TV, desenhos animados, amigos, histórias da infância e de relacionamento familiar entre pais e filhos. A plateia se identifica imediatamente com os textos sempre bem-humorados. O show tem 60 minutos de duração.

Capixaba, 37 anos, radicado em São Paulo, Renato Albani é Engenheiro Eletricista de formação e, sem saber, já começou a fazer comédia na escola quando seus professores permitiam que, nos 5 minutos finais de suas aulas, ele fizesse imitações e contasse piadas. Profissionalizou-se em 2010, quando passou a integrar o grupo Comedia 027, em Vitória, no Espírito Santo, e a se destacar no cenário capixaba como grande revelação do humor daquele Estado.

O humorista contabiliza turnês internacionais pela Europa e Japão e ficou mais de três anos em cartaz com seus shows solos: “O melhor trabalho do mundo”, “Alguém me explica o mundo” e “Me tornei quem eu mais temia”, gravado em 2022 para a Amazon.

Paul Cabannes

O show “#Parisileiro”, com o comediante Paul Cabannes será apresentado no domingo, 07, às 19h. Os ingressos também custam R$40 (meia-entrada) e R$80 (inteira) e a classificação etária é 12 anos. Neste show, o humorista conta as desventuras de um parisiense “prá lá de brasileiro”. Durante uma hora de show, o francesinho debochado do TikTok conta suas curiosas observações sobre as diferenças culturais e comportamentais entre brasileiros e franceses que fizeram com que ele conquistasse milhares de seguidores nas redes sociais.

Sobre a Teatro GT

A Teatro GT comemora 17 anos de história em 2023 e já pode ser considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada na cidade de Indaiatuba pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou aos poucos os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma no Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, mais de 50 cidades do interior de São Paulo e outras 40 cidades pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br.

