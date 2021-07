PM encontra desmanche de veículos equipado com bloqueador de sinal e isolamento acústico em Jaguariúna; homens foram presos no local.

A Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna foi selecionada pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa (RBAC) para participar de um programa nacional que pretende implementar práticas e métodos de ensino que tornem os estudos mais prazerosos nas escolas municipais. Os professores serão incentivados a desenvolver as atividades com os alunos de 6 a 12 anos.

Ao todo, nove secretarias municipais e uma estadual de educação vão participar da primeira fase do programa que deve abranger 500 mil alunos, em 20 redes de ensino até 2024. A secretária de Educação de Jaguariúna, Cristina Catão, participou do lançamento do projeto, em evento online nesta semana.

A ideia é que os educadores da cidade utilizem princípios da atividade criativa e recursos de robótica, computação criativa como o “Scratch” e materiais acessíveis e reutilizáveis como o papelão, cola, papel, tesoura e embalagens recicláveis.

Os trabalhos começam a ser feitos em julho deste ano com ações como: implantação das práticas de aprendizagem desta forma e abordagem pedagógica.

Aprendizagem Criativa

A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa está presente atualmente em todas as regiões do Brasil com mais de 20 núcleos regionais e 4 mil membros, que são incentivados a adotar e promover a aprendizagem criativa. O trabalho é feito por meio de oficinas, festivais de invenção e criatividade e disponibilização de recursos educacionais, sempre com atividades “mão na massa”, criativas e relevantes para os alunos do Brasil.