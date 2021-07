Jaguariúna continua vacinação de pessoas de 40 a 42 anos contra Covid; Imunização acima de 43 anos segue suspensa

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna continua nesta segunda-feira, 05, a vacinar as pessoas de 40 a 42 anos de idade com a primeira dose contra a Covid-19. Já a vacinação de pessoas com 43 anos ou mais está suspensa por falta de doses, já que novos lotes para este público ainda não foram enviados pelo Governo do Estado. Pelo mesmo motivo, também está suspensa a vacinação de profissionais da educação e da saúde.

Em Jaguariúna, a vacinação contra a Covid ocorre no Parque Santa Maria, das 15h às 19h, de segunda a sexta-feira. Para ser imunizado é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão Cidadão. Além disso, também é necessário fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br) no link “Cidadão”.

Os demais grupos prioritários continuarão sendo imunizados. São eles:

Gestantes e puérperas com ou sem comorbidades. (Apresentar o cartão pré-natal ou certidão de nascimento do filho)

Pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos (Apresentar comprovante médico).

Deficientes permanentes de 18 a 59 anos. (Necessário apresentar comprovação médica. Não precisa ter BPC, por ser condição permanente não há prazo de validade para o relatório médico).

Pessoas com Síndrome de Down de 18 a 59 anos.

Transplantados de 18 a 59 anos.

Motoristas ou cobradores de ônibus com “QR Code” validado para Jaguariúna.

2ª dose de acordo com o grupo prioritário.

