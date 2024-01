“Planta on-line” de Jaguariúna completa um ano com mais de 750 projetos e economiza 15 mil impressões

A Secretaria de Obras e Serviços de Jaguariúna informa que, devido à continuação das obras de recapeamento asfáltico na Avenida Antônio Pinto Catão nos dois sentidos, haverá interdição no trecho da rotatória em frente ao posto do Capotuna na manhã desta terça-feira, 30.

Segundo a secretaria, as melhorias visam aprimorar as condições do pavimento da avenida e do trânsito no local.

A Secretaria e Obras e Serviços recomenda aos motoristas que evitem transitar pelo local durante as obras e conta com a compreensão e colaboração da população.

