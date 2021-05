Pessoas acima de 45 anos com comorbidades devem se cadastrar para imunização contra Covid em Morungaba

Agora, Morungaba deve definir uma data para o Dia Municipal do Cicloturismo que integrará o calendário oficial de eventos da cidade

A partir do mês de junho a Estância Climática de Morungaba passa a ser oficialmente a mais nova integrante do roteiro dos praticantes de cicloturismo regional. A decisão foi acertada nesta semana entre os responsáveis pelo setor de turismo de Morungaba e Campinas.

O diretor de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer de Morungaba, Julio César de Moraes, recebeu a diretora de Turismo de Campinas, Alexandra Capriolli, e o coordenador de Planejamento e Informação de Campinas, Eros Vizel. A reunião realizada no Centro de Informações Turísticas (CIT) também contou com a participação da técnica em Turismo, Débora Frare, e a funcionária do departamento, Débora Viana – ambas de Morungaba.

Durante a reunião, foram discutidos vários assuntos sobre a modalidade, entre eles, a organização de eventos em conjunto entre Campinas, Sousas, Joaquim Egídio e Morungaba; a apresentação das trilhas; a criação de um passaporte em parceria com o comércio local de cada cidade e a criação de um calendário regional de eventos em parceria com cidades vizinhas como Amparo, Pedreira, Itatiba, Valinhos, Tuiuti e Bragança Paulista.

Durante o diálogo também foram abordadas outras ações como a implantação da sinalização cicloturística, a criação do Cadastro dos Ciclistas e a revisão do mapeamento regional das rotas para os ciclistas que pode chegar a um trajeto de 230 km, integrando os atrativos dos municípios. De acordo com o diretor, atualmente existem cerca de 70 trilhas turísticas a serem visitadas entre Campinas e Morungaba, passando por Sousas e Joaquim Egídio por meio das ciclovias rurais, onde os ciclistas podem observar belas fazendas, arquiteturas históricas e religiosas, estações ferroviárias, planetários, montanhas, usinas hidrelétricas e inúmeras cachoeiras, contemplando atrativos do turismo rural da região.

O diretor Julio explica que estas rotas serão muito mais divulgadas e, ficando mais conhecidas, consequentemente serão mais visitadas pelos ciclistas que vem crescendo dia a dia na região.

O cicloturismo é uma forma de turismo que consiste em viajar ou explorar uma determinada região, utilizando como meio de transporte uma bicicleta. É uma maneira muito saudável, econômica e ecológica de se fazer turismo. O mapa das rotas do cicloturismo regional consiste em uma parceria entre os municípios com o objetivo de organizar e fomentar o turismo de aventura com segurança.

“O número de ciclistas que passa por nossa cidade aos finais de semana é muito grande, sendo assim, essa parceria inicialmente entre Morungaba, Sousas, Joaquim Egídio, Campinas e, em breve, com as demais cidades vizinhas, pode aquecer o comércio local e a rede hoteleira. Tenho certeza de que, mesmo em meio à pandemia, esse olhar diferenciado para o cicloturismo regional é muito importante para nossa cidade, pois a partir do momento que pudermos organizar eventos voltados aos ciclistas de aventura, quem sairá ganhando é nossa cidade em todos os sentidos”, explica o diretor de Turismo de Morungaba.