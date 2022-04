Pedreira disputa os Jogos Estaduais da Melhor Idade 2022

Depois de dois anos com o Calendário Esportivo prejudicado por conta da pandemia do Coronavírus, está sendo disputado no período de 20 a 24 de abril, a 1ª Etapa dos Jogos Estaduais da Melhor Idade (JOMI), na cidade de Casa Branca.

A competição é o principal torneio esportivo voltado para a Terceira Idade no Estado, contando com a participação de atletas acima de 60 anos, vai funcionar no formato de uma olimpíada regional, com disputas das modalidades de Atletismo, Bocha, Buraco, Coreografia, Damas, Dança de Salão, Dominó, Malha, Natação, Tênis, Tênis de Mesa, Truco, Voleibol Adaptado e Xadrez, nas categorias feminino e masculino.

Pedreira estará representada pelo Núcleo da Terceira Idade com os atletas sendo coordenados pelos professores Bianca Carbonato e Pedro Nunes. “Estaremos disputando as seguintes modalidades: Bocha, Malha, Tênis de Mesa, Dominó, Xadrez, Buraco e Dama nas categorias Masculino e Feminino”, destaca o secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.

“Essa é uma competição de grande importância e marca o retorno dos nossos atletas para as atividades esportivas regionais. O município está preparando toda a estrutura necessária para garantir a participação segura dos nossos atletas da Melhor Idade”, disse o novo prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro.