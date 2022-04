Milhares de fiéis católicos realizaram a Via Sacra no Morro do Cristo na Sexta-Feira Santa

O Complexo Turístico do Morro do Cristo recebeu, na Sexta-Feira Santa, 15 de abril, milhares de fiéis católicos de Pedreira e também de municípios da Região. No local estão instaladas as Estações da Via Sacra, pintadas a mão por artistas plásticos do município. A tradição vem dos anos 40 do século passado.

As Secretarias, da Prefeitura de Pedreira realizaram, durante a semana que antecedeu a Sexta-Feira Santa, a limpeza de toda a extensão do Morro do Cristo, pintura da Praça de Nossa Senhora Aparecida e instalou sanitários químicos para atender a população.

A ascensão das diferentes comunidades e grupos católicos teve início na madrugada, com os fiéis orando e contemplando as Estações da Via Sacra. Os moradores mais antigos de Pedreira afirmam que a peregrinação surgiu através dos imigrantes italianos. No início, o trajeto era de terra batida e o traçado tinha a forma de L ao contrário. A cada trecho havia uma cruz de madeira. A imagem do Cristo Redentor foi instalada no topo do Morro em maio de 1950. O traçado foi alterado na década de 80, com a reurbanização do Complexo, que ganhou novo trajeto, calçamento e as Estações da Via Sacra. No ano de 1995, no primeiro platô, foi inaugurada a Praça de Nossa Senhora Aparecida, no local anteriormente, estava instalado o Avião Viscount, que foi destruído por um incêndio, em uma brincadeira de crianças, no ano de 1993. No ano 2000, a entrada do Complexo Turístico do Morro do Cristo recebeu um Portal, em estilo Romano, com dois arcos.

Nos últimos dois anos a Administração Municipal vem trabalhando na implantação de uma série de novas atrações turísticas, entre elas: Construção do Jardim das Oliveiras com a remodelação do patamar que abriga a imagem do Cristo Redentor; Revitalização do Teleférico; Construção de Lanchonete; Reforma de Praça; Instalação de quadros de “Maria e os Apóstolos” no muro de pedra da Praça das Oliveiras; Implantação do Relógio de Flores.

A subida é íngreme e exige muita penitência dos fiéis para completar todo o trajeto. Católicos participaram ativamente das atividades desenvolvidas pelas paróquias de Sant’Ana, Santo Antônio de Pádua e Nossa Senhora Aparecida.