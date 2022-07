Pedágio de Jaguariúna não sofre reajuste neste ano

Com lance inicial a partir de R$34 mil, eventos da Fidalgo Leilões, em parceria com banco líder do mercado imobiliário, traz oportunidades na capital, interior e região do ABC

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões, promoverá leilão virtual no dia 05 de julho, com imóveis disponíveis em todos estado de São Paulo. As oportunidades são para casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros, que podem ser arrebatadas por meio do site www.fidalgoleiloes.com.br.

Ao todo serão comercializados 60 imóveis no estado de São Paulo, nas seguintes cidades: Americana (1); Araçatuba (5); Araraquara (1); Bauru (6); Birigui (2); Botucatu (1); Caçapava (1); Catanduva (1); Cotia (2); Cubatão (1); Francisco Morato (1); Garça (1), Guaratinguetá (1); Hortolândia (1); Indaiatuba (1); Itaquaquecetuba (3); Itatiba (1); Itirapuã (1); Jacareí (2); Jaú (2); Marília (5); Miguelópolis (1); Mirassol (1); Mogi Guaçu (1); Monte Mor (1); Santo André (1); São José dos Campos (1); Sertãozinho (3); Sumaré (1); Taboão da Serra (1) e Taubaté (1). Os bens contam com descontos de até 70% do valor da avaliação.

Segundo Douglas José Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões, cada imóvel possui as suas condições de pagamento, financiamento, recursos próprios (à vista), FGTS, devendo ser observada na descrição do imóvel.

Uma das ofertas é uma casa com 100m² de área total, em Itirapuã, com lance mínimo R$53,5 mil. Outro destaque é um apartamento com 54,45m² de área privativa, em Araçatuba, que pode ser arrebatado a partir de R$60,7 mil. Já em Birigui, uma das alternativas é uma casa com 69,9 m² de área privativa, com 125m² de área do terreno, sendo que o lance inicial é de R$60,7 mil.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário efetuar cadastro no site e enviar os documentos citados no edital – anexo no próprio site. Recomendamos que seja feita uma pesquisa como, por exemplo, o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação, conservação do bem entre outros”, conclui Fidalgo.

Leilões

05 de julho – 13h (online)

20 de julho – 13h (online)