Partos de gestantes nogueirenses passam a ser feitos na Santa Casa de Cosmópolis

A formação terá encontros semanais sobre direitos das crianças, competências familiares e municipais

A partir desta semana, Cosmópolis recebe a primeira Trilha Formativa do Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC), realizado pela Avante – Educação e Mobilização em parceria com a Petrobras. Com o tema “Direitos da Criança – Competências Familiares e Competências Municipais”, a formação será realizada em nove encontros semanais, em formato virtual, com direito a certificado. Irão participar agentes públicos da área de Saúde, Educação e Assistência Social, Conselheiros do CMDCA e Tutelares, bem como representantes do Poder Judiciário e da sociedade civil.

A programação terá quatro eixos temáticos que serão trabalhados por meio de conteúdo informativo (textos e vídeos) e atividades práticas com dinâmicas que priorizam um ambiente colaborativo, com troca de ideias e experiências entre os participantes. O primeiro eixo vai falar sobre “Primeira Infância: Crianças como atores sociais”, o segundo vai tratar da “Crianças como sujeitos de direitos”; em seguida será abordado sobre” Proteção integral da criança: competências familiares e municipais” e, por fim, “Políticas e programas de proteção da infância”.

De acordo com a coordenadora de Qualificação do PIC, Judite Dultra, essa trilha abre toda a reflexão sobre a primeira infância – tendo a criança como ator social, sujeito de direitos e sobre os marcos legais que regem a proteção e os cuidados com a primeira infância. “É uma formação que conecta o que está prescrito e o que realmente acontece, uma transferência entre o que está no papel e a realidade de cada município e o que precisa ser feito”. A metodologia é participativa e valoriza as realidades locais.

O Projeto Primeira Infância Cidadã é uma realização da Avante – Educação e Mobilização Social, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, como parte da Iniciativa Territórios da Primeira Infância com atuação em 15 municípios brasileiros nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Sergipe. O Projeto visa contribuir para a priorização da Primeira Infância na agenda municipal e colaborar para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), no que se refere à promoção e defesa dos direitos da criança.

A Avante – Educação e Mobilização Social é uma OSC sediada em Salvador, Bahia. Atua, há 25 anos, na garantia de direitos de crianças, jovens, mulheres, famílias e profissionais da educação, agentes comunitários e agentes públicos, participantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Como principal ferramenta de ação, a Avante faz uso de processos formativos que considerem os sujeitos como capazes de aprender, de construir significados e dar sentido às suas histórias, atuando crítica e colaborativamente na sociedade.