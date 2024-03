Partido de Bolsonaro anuncia nova composição em Jaguariúna e convoca filiação

A Renovias, destinou em 2023, aproximadamente R$31 milhões aos 15 municípios que integram a malha viária da concessionária. Deste montante, cerca de R$30 milhões são provenientes do recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e em torno de R$1 milhão para projetos e entidades sociais, com a doação e patrocínios por meio de leis incentivadas.

Os recursos aumentam a arrecadação das cidades da região, tornando possível o investimento de infraestrutura urbana e em setores com maiores urgências, de acordo com a realidade de cada município.

LEIA TAMBÉM:

Os recursos são destinados aos cofres municipais, mensalmente, e contribuem com as demandas locais. Desde o início da concessão, há 26 anos, já foram repassados mais de R$ 360 milhões em ISSQN para os municípios da região. O valor do repasse considera a extensão do trecho das rodovias em cada município.

“A Renovias entende a responsabilidade que tem junto às comunidades lindeiras. Por isso, além de suas obrigações legais e previstas no contrato de concessão, a concessionária realiza a doação de recursos incentivados para entidades assistenciais que se dedicam ao cuidado com crianças e adolescentes, e também com a população idosa. Nosso olhar está sempre voltado para a cultura e para a educação, levando para escolas públicas e para a população mais carente, projetos patrocinados que são imprescindíveis para o desenvolvimento de cada cidadão”, destaca o presidente da concessionária, Rogério Cezar Bahú.

Confira os valores de ISS repassados em 2023:

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui