Parque D. Pedro Shopping tem roteiro para homenagear o Dia do Pão de Queijo

Premiação, organizada pela Prefeitura de Campinas, reconhece práticas de apoio às crianças da cidade

O Parque D. Pedro Shopping, administrado pela ALLOS, recebe, nesta quarta-feira, 16, o selo “Selo Empresa Amiga da Primeira Infância”, concedido pela Prefeitura de Campinas às empresas que se destacam em suas práticas internas de apoio a crianças nesse período da vida. A cerimônia será realizada no Saguão do Paço Municipal.

“O Parque D. Pedro Shopping entende a sua responsabilidade na sociedade em que está inserido, e isso inclui um olhar acurado para o social. A atenção e o cuidado com as crianças fazem parte do nosso dia a dia. Recebemos esse reconhecimento com muita alegria e a certeza de que estamos no caminho certo. São muitas campanhas, ações e estrutura pensadas na primeira infância, incluindo pais e filhos”, explica Taís Tavares, gerente de Marketing do empreendimento.

Entre as ações que o Parque D. Pedro Shopping desenvolve nesse sentido estão o CineMaterna, para as mães e filhos de colo aproveitarem um momento de cultura e lazer; vagas para gestantes e lactantes em todas as entradas; e o Espaço Família, onde é possível fazer a troca do bebê, amamentar ou mesmo descansar em confortáveis poltronas e com eletrodomésticos à disposição. Os pontos do Espaço Família ficam na Praça de Alimentação e na Alameda.

O shopping também é patrocinador da equipe S21 Ponte Preta de Futsal Down, que conta com categoria de base, englobando a primeira infância. Além da Sessão Azul, para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), onde crianças podem assistir a um filme ao lado dos pais em uma sessão especialmente preparada para recebe-los.

“Queremos transformar esse selo em um incentivo para buscarmos novas iniciativas para atender à primeira infância de nossos frequentares e continuarmos em nosso projeto para fazer a diferença na sociedade e entorno de onde estamos inseridos”, completa a gerente de marketing.

Além de todos esses projetos, o empreendimento ainda conta com iniciativas como o Leitura para Todos, que doou mais de 20 mil livros a crianças atendidas por 47 ONGs, viabiliza a ação Lacração Solidária, com o Instituto Entre Rodas, que coleta lacres para cadeira de rodas e, no último ano, promoveu a Semana da Inclusão, que contou com palestras de pessoas referências na causa, além de apresentações da Orquestra Brasileira Inclusiva.

