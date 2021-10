Parque D. Pedro Shopping lança projeto “Leitura Para Todos” com distribuição de livros infantis

Além da doação de 5 mil livros, shopping terá oficinas gratuitas e sessões de contação de histórias nos dias 10, 11 e 12

Reforçando o seu compromisso com o incentivo à cultura, um dos pilares do empreendimento, o Parque D. Pedro Shopping realiza, nos próximos dias 10, 11 e 12, o projeto “Leitura para Todos”, que incentiva o hábito em crianças com ações como doação de obras, contação de histórias, oficinas e um espaço para troca de livros.

A primeira atividade é a doação de 5 mil exemplares do livro “Fubá”, da autora Tatiana Kauss. Indicado para crianças de 1 a 7 anos, a obra estimula o contato dos pequenos com a natureza e os animais. A distribuição será feita a clientes do shopping e também para 14 instituições no entorno do centro de compras e que trabalham com crianças em situações vulneráveis. Entre elas a Fundação Síndrome de Down, Guardinha (Associação de Educação do Homem de Amanhã), Casa da Criança MEIMEI e Obra Social João Dom Bosco.

A iniciativa foi criada pela Aliansce Sonae, administradora do Parque D. Pedro Shopping, em parceria com o Instituto da Criança, responsável pela seleção das entidades. “Sabemos que a importância da leitura na educação infantil se deve aos efeitos que gera na educação e no desenvolvimento social, assim como no bem-estar e saúde mental. A leitura desenvolve as habilidades de alfabetização, facilita a interação social e incentiva as crianças a se envolverem com o mundo ao seu redor. Por isso, o Parque D. Pedro Shopping realiza esta campanha”, explica a gerente de Marketing, Tais Tavares.

O shopping terá, ainda, um espaço dedicado para a contação de história ao lado da Loja Claro, na Entrada das Águas, que contará com oficina de marcador de páginas (nos dias 10, 11 e 12, das 12h às 20h), estande para a troca de livros (nos mesmos dias e horários), e sessões de contação de histórias às 15h, 16h, 17h e 18h. A programação é gratuita.

Incentivo em todo o país

O projeto Leitura Para Todos estará em shoppings administrados pela Aliansce Sonae por todo o país. Ao todo, nesta primeira etapa, serão doados 100 mil exemplares de “Fubá”, em um total de 200 instituições.

Também está prevista uma segunda etapa da iniciativa: uma ação de Natal durante todo o mês de dezembro, quando também 100 mil exemplares do livro “Fura Bolo – um convite para experiências familiares na cozinha” (também assinado por Tatiana Kauss) serão destinados às entidades.

“A ideia do projeto é estimular a leitura e incentivar o contato de crianças com livros desde cedo. Acreditamos que essa é uma das maneiras mais efetivas de transformar o futuro e praticar a solidariedade. Colocamos nossos shoppings a disposição dessa causa, que consideramos tão importante, para beneficiar inúmeras instituições nos seus entornos”, comemora Ana Paula Niemeyer, Head de marketing da Aliansce Sonae.

“É com muita satisfação que o Instituto da Criança é parceiro desta tão importante e necessária campanha da Aliansce Sonae. Incentivar o hábito da leitura entre o público infantil é uma valiosa forma de exercitar a solidariedade, além de ser um exemplo de iniciativa que contribui para o desenvolvimento social das futuras gerações”, comemora Pedro Werneck, Cofundador do Instituto da Criança.

Projeto “Leitura para Todos” – Parque D. Pedro Shopping

Quando: 10, 11 e 12 de outubro de 2021

Local: Entrada das Águas (ao lado da Loja Claro)

Oficinas de Marca Páginas: das 12h às 20h

Troca de Livros: das 12h às 20h

Contação de Histórias: 15h, 16h, 17h e 18h

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra

