Parceria entre Prefeitura, Acean e Sebrae lança curso para ajudar comerciantes a vender mais em Artur Nogueira

Módulos serão ministrados por meio de parceria com o Senar Mogi Mirim por meio do Sindicato Rural do município

A Secretaria de Cultura e Turismo de Artur Nogueira anunciou o início do curso gratuito de Turismo Rural. A oportunidade foi viabilizada por meio da parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) de Mogi Mirim e o Sindicato Rural do município. As aulas do módulo 1 acontecem nos dias 19, 20, 26 e 27 de maio a partir das 13h no Centro Cultural Tom Jobim, respeitando os protocolos sanitários.

Segundo Cristina Borgheti, coordenadora do Senar Mogi Mirim, é muito importante capacitar o produtor rural. “Muitas pessoas abrem a porteira de sua propriedade para o turismo, mas não tem uma estrutura ideal. Ou, às vezes, nem sabe do potencial que tem para agregar valor à sua propriedade”, comenta. E frisa ainda que “o turismo rural é uma maneira excelente para gerar renda aos produtores, desde que estes passem por capacitação”.

O curso leva em consideração os recursos de cada propriedade, aliados às habilidades e vocações do produtor rural e a família dele. Eduardo Bettin é o instrutor do Senar que irá ministrar o curso e lembra que Artur Nogueira possui um amplo potencial dentro do Turismo Rural.

“No passado, a cidade já teve um selo certificando essa grande capacidade de Interesse Turístico. Existem empreendimentos rurais aqui que oferecem um bom trabalho receptivo como pesqueiros, áreas de fruticultura, hotéis em áreas rurais, etc”, pontua. Uma visão cooperada entre os empresários para traçar roteiros torna a região com maior visibilidade de acordo com Bettin.

Renato Carlini é o secretário de Cultura e Turismo de Artur Nogueira e não esconde sua felicidade em oferecer novas oportunidades aos produtores rurais do município. “Esse treinamento vai agregar valor às famílias que residem no meio rural, principalmente aquelas que possuem um pedacinho de terra que teoricamente está ocioso. Ali, há potencial para consolidar uma nova fonte de renda”, frisa o secretário.

Por fim, Jane Bueno, representante do Sindicato Rural do município, conta que essa é a segunda turma do Programa Turismo Rural. “Através do Senar, conseguimos uma adesão muito boa no primeiro ano. Acredito que agora não será diferente. Fica o convite a todos os produtores, agricultores, trabalhadores rurais, autônomos, profissionais liberais para participarem”.

Os interessados podem se inscrever no Centro Cultural Tom Jobim, localizado na Rua São Sebastião, nº 300 (telefone: 3877-2299) ou no Sindicato Rural (base de Artur Nogueira), na rua São Sebastião, 373, centro (telefone: 3827-9700 ramal 9855). É necessário o preenchimento de uma ficha com dados de identificação e cópia do RG e CPF.

Programa Turismo Rural

O Programa Turismo Rural “Agregando valor à propriedade” é constituído por uma série de cursos relacionados entre si, permitindo que os produtores desenvolvam com segurança a atividade econômica. O objetivo é ampliar o olhar sobre a propriedade rural, fornecendo ferramentas para identificar e implantar negócios de turismo.

Ao todo são 10 módulos, entre eles: Oportunidades de empreendimentos, Identidade e cultura, Gestão de empreendimentos, Atrativos turísticos no meio rural, Ponto de vendas de produtos, Meios de hospedagem, Meios de alimentação, Atendendo e encantando o cliente, Resgates gastronômico e Consolidação do Programa.