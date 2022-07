Para apoiar a retomada de encontros cervejeiros, Ambev estará no IPA Day e dobrará o valor que for arrecadado pelo crowdfunding do evento

Área de Conhecimento e Cultura Cervejeira da companhia, em parceria com as marcas Colorado e Goose Island, vai multiplicar valor da arrecadação de financiamento coletivo para realização do IPA Day que não acontece há dois anos

Um brinde à retomada. Após dois anos, o IPA Day, festival cervejeiro que celebra o estilo India Pale Ale, volta a ser promovido presencialmente no Brasil e busca o apoio de apaixonados por esse estilo para a sua realização. E, para apoiar a volta do evento, a área de Conhecimento e Cultura Cervejeira da Ambev, em parceria com as marcas Colorado e Goose Island, também vai ajudar nessa missão, com o dobro do valor total arrecadado no financiamento coletivo.

“Reconhecemos o quanto a volta desse tipo de evento é importante para o nosso setor e, por isso, nos unimos às nossas marcas para apoiar e fortalecer a edição deste ano. Um ajuda o outro e assim fomentamos o nosso mercado, principalmente nesse momento de retomada”, afirma Sybilla Geraldi, Coordenadora de Conhecimento e Cultura Cervejeira da Ambev.

Ela explica que a área da companhia que promove o conhecimento e cultura cervejeira de forma democrática e inclusiva está em sintonia com o IPA Day, cuja missão é também educar e promover a cultura cervejeira desse estilo de forma descomplicada. Nessa linha, duas marcas do portfólio também vão apoiar o movimento.

“Além de ser um dos eventos mais relevantes do cenário cervejeiro do país, o IPA Day também teve a sua origem em Ribeirão Preto, assim como a Colorado. Desde o início sempre fomos parceiros desta iniciativa tão importante e celebrada pelos amantes da cerveja artesanal, que além de promover a cultura cervejeira brasileira, traz destaque a um estilo de cerveja tão importante para esse mercado. Inclusive, vamos aproveitar a oportunidade para apresentar pela primeira vez um novo chope produzido com lúpulos brasileiros”, pontua Rudson Ferdinando, Gerente de Marketing e Connections de Colorado.

Segundo Eduardo Mahtuk, gerente de marketing de Goose Island, a marca tem um legado com o estilo IPA, o que ressalta a importância de apoiar o evento. “Goose Island tem um legado enorme dentro do universo cervejeiro, ainda mais forte quando falamos do estilo IPA. Nosso portfólio é pautado por diferentes opções no estilo que passam das clássicas até diferentes inovações, e muitas delas estão entre as mais premiadas do mundo. Esses são alguns dos motivos que nos levaram a estar presente no IPA Day e em 2022 continuaremos nessa jornada. Colaborar com a expansão da cultura cervejeira é um dos nossos alicerces”, pontua Eduardo.

Para Rafael Moschetta, organizador do festival, esse engajamento mostra o reconhecimento pela disseminação da cultura cervejeira e a celebração do estilo India Pale Ale pelo IPA Day. “É simbólico que justamente a área responsável pelo conhecimento e cultura da Ambev e as marcas historicamente ligadas às IPAs estejam juntos com os nossos hopheads nos apoiando neste momento de retomada”, comemora Rafael.

Neste ano, a edição regional, o IPA Day São Paulo, será realizado no dia 6 de agosto, na cervejaria Tarantino. Já a edição nacional, o IPA Day Brasil, acontece no dia 12 de novembro, em Ribeirão Preto, no Espaço de Eventos Quinta Linda. Os interessados em apoiar o IPA Day 2022 podem contribuir com quantias variadas, por meio da plataforma Catarse. Cada apoiador receberá uma contrapartida, que vai desde experiências a itens únicos e colecionáveis.

Serviço: IPA Day 2022

Quando e Onde:

6 de agosto de 2022, sábado, em São Paulo, na Cervejaria Tarantino, em São Paulo

12 de novembro de 2022, sábado, em Ribeirão Preto, Espaço de Eventos Quinta Linda