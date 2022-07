OAB SP e Sebrae-SP oferecem cursos gratuitos para capacitar a advocacia em gestão de negócios

As sessões de cinema drive-in contam com patrocínio da Belgo Mineira Bekaert e apoio da Fundação ArcelorMittal e exibirão os filmes Eduardo e Mônica, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Ghostbusters – Mais Além e Tô Ryca 2. Ingressos podem ser reservados pelo site cineautorama.com.br

A cidade de Sumaré, localizada na região metropolitana de Campinas no interior do Estado de São Paulo, será palco pela primeira vez do Cine Autorama, projeto de cinema drive-in itinerante da Brazucah Produções. As quatro sessões gratuitas, que contam com o patrocínio da Belgo Mineira Bekaert e apoio da Fundação ArcelorMittal, acontecem dias 8 e 9 de julho, sexta-feira e sábado, às 19h e 21h30, no Expo Águas Sumaré.

Hábito resgatado durante a pandemia, o cinema drive-in caiu no gosto do público e pode ser um jeito diferente de assistir um filme. Para quem não possui carro, mas quer curtir o Cine Autorama, a novidade é a criação de uma área de pedestres com 20 cadeiras (não há necessidade de reserva de ingressos, já que a ocupação se dará por ordem de chegada).

A programação começa sexta-feira, dia 8, às 19h com a exibição de Eduardo e Mônica. O longa é a adaptação para o cinema da música da banda Legião Urbana que virou um clássico do rock brasileiro dos anos 1980 e traz no elenco Gabriel Leone e Alice Braga interpretando o famoso casal da canção. Já na sessão das 21h30, o público poderá conferir Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, o mais novo filme da história cinematográfica do Homem-Aranha. Interpretado mais uma vez por Tom Holland o super-herói é desmascarado e pede ajuda ao Doutor Estranho para resolver esse problema.

No sábado, dia 9, a sessão das 19h, exibe o longa Ghostbusters – Mais Além,novo capítulo da clássica franquia Os Caça-Fantasmas. O filme traz uma nova geração de caça-fantasmas, mas com muita nostalgia e criatividade. Na sequência, a sessão das 21h30, que contará com recursos de acessibilidade, apresenta Tô Ryca 2. Na comédia nacional, Samantha Schmütz volta a interpretar a personagem Selminha, que agora precisa recuperar sua fortuna.

Celebração da sétima arte

“Pensamos em uma sessão com muito carinho para a nossa estreia na cidade de Sumaré. Serão horas de diversão, nostalgia e celebração da sétima arte neste formato tão charmoso de cinema drive-in”, afirma Marco Costa, idealizador do Cine Autorama.

O Cine Autorama em Sumaré é viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio Belgo Mineira Bekaert, apoio Fundação ArcelorMittal, Prefeitura de Sumaré e Expo Águas Sumaré, realização Brazucah Produções e Ministério do Turismo.

Sobre o Cine Autorama

O Cine Autorama foi o primeiro cinema drive-in móvel a surgir no Brasil. Concebido pela Brazucah Produções e com mais de seis anos de estrada, o projeto democratiza o acesso à cultura e já realizou mais de 360 sessões para cerca de 85 mil pessoas em todo o país. Somente em São Paulo, o circuito itinerante já marcou presença em locais icônicos da cidade como o Memorial da América Latina, praça Charles Miller, Assembleia Legislativa de São Paulo e aeroporto Campo de Marte. Desde o começo, já foram exibidas sessões gratuitas para mais de 85 cidades de diferentes estados brasileiros.

Sobre a Belgo Bekaert

A Belgo Bekaert é líder brasileira na transformação de arames de aço desde sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera, oferecendo um mix de produtos e serviços que atendem com tecnologia de ponta, confiabilidade e qualidade aos mais diversos perfis de clientes. Atualmente a empresa possui 9 unidades: 5 em Minas Gerais, sendo duas na cidade de Contagem, e fábricas únicas em Vespasiano, Sabará e Itaúna; duas na Bahia, na cidade de Feira de Santana; e duas em São Paulo, nas cidades de Osasco e Sumaré.

Sobre a ArcelorMittal

Líder no mercado global de aço, o Grupo ArcelorMittal está presente em cerca de 60 países e tem como propósito criar aços inteligentes para um mundo melhor. No Brasil, a empresa tem unidades industriais em seis estados (ES, MG, MS, RJ, SC e SP), além de escritórios de representação e comercialização distribuídos em todo o país, compondo uma força de trabalho de cerca de 16 mil empregados. As plantas têm capacidade de produção anual de 12,5 milhões de toneladas de aço bruto e de 7 milhões de toneladas de minério de ferro. A empresa atua, ainda, em áreas diversificadas como geração de energia para consumo próprio, produção de biorredutor renovável (carvão vegetal a partir de florestas de eucalipto) e tecnologia da informação.