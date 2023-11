Pacientes do CAPS em Jaguariúna passam por avaliação de saúde bucal

O número de roubos e furtos registrados em Jaguariúna caiu praticamente pela metade nos nove primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

De acordo com as estatísticas da SSP, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 51 roubos, contra 91 no mesmo período de 2022 (queda de 44%). Já os casos de furtos (quando não há ameaça ou violência) caíram 50% – passaram de 867, de janeiro a setembro do ano passado, para 430 registros neste ano. O número de furtos e roubos de veículos também caiu de 109, até setembro de 2022, para 104 no mesmo período deste ano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Jaguariúna, a redução se deve ao trabalho de prevenção e combate à criminalidade realizado no Município, unindo as forças de segurança (Guarda Municipal e polícias Civil e Militar) em ações de proteção ao cidadão.

A Prefeitura de Jaguariúna tem investido cada vez mais na segurança pública, com a modernização das câmeras de monitoramento do Centro de Operações e Inteligência (COI), nova frota de veículos e novos armamentos para a Guarda Municipal, entre outras medidas.

Foto: Ivair Oliveira

