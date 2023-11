Transporte rodoviário de cargas de Campinas tem boas expectativas para Black Friday e Natal

Levantamento realizado pelo CRC&VB mostra recuperação do setor, geração de empregos e a movimentação da economia regional

Fatores como localização com fácil acesso por rodovias e aeroporto, além da infraestrutura dos hotéis e espaços para receber grandes eventos estão impulsionando o setor de eventos na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Levantamento realizado pelo Campinas e Região Convention & Visitors Bureau (CRC&VB) mostra um total de 227 eventos de grande porte, com mais de 500 participantes – corporativos, shows e congressos – já confirmados até dezembro desse ano nas cidades da RMC, maior quantidade desde 2018.

Campinas, por abrigar grandes espaços e hotéis preparados com infraestutura é o principal destino dos 227 eventos de grande porte já realizados ou confirmados até o final do ano. Ao todo, são cerca de 874 mil participantes, com uma receita somente de hospedagem em hotéis estimada em R$120 milhões.

“Os números de 2023 já mostram a recuperação do setor no comparativo de 2019, em todos os segmentos, incluindo o volume de passageiros no Aeroporto Internacional de Viracopos, que já bateu todos os recordes esse ano”, destaca Vanderlei Costa, presidente do CRC&VB. Ele lembra que cerca de 80% dos eventos são corporativos ou congressos, o que já coloca a RMC como um dos principais destinos no Brasil para eventos e congressos.

A título de comparação, ele lembra que em 2018 a RMC recebeu 178 eventos de grande porte, com 685 mil participantes e receita gerada com hospedagem de R$ 81 milhões. Em 2019, foram 214 eventos, com cerca de 780 mil participantes e receita de R$ 95 milhões. Em 2022, primeiro ano sem pandemia, o setor voltou a ganhar fôlego: 183 eventos, com cerca de 825 mil participantes e receita de R$104 milhões.

“No caso da hotelaria, tivemos, até agora, a recuperação da ocupação média e aumento na diária média, o que mostra um ano bom para o setor de eventos, com expectativa de que 2024 seja igual ou melhor”, acrescenta Costa. “Somente em Campinas temos dois centros de convenções, com capacidade para receber mais de 10 mil pessoas, além de espaços menores, enquanto a hotelaria da RMC dispõe de mais de 6 mil quartos, com capacidade para hospedar mais de 15 mil pessoas”, acrescenta.

O presidente do Campinas e Região Convention lembra, também, que além da própria rede hoteleira os grandes eventos movimentam cerca de 50 setores em toda a RMC, como gastronomia, fornecedores de equipamentos, transportes, dentre outros, além de gerar milhares de empregos, renda e impostos para os municípios.

