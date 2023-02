Orquestra Jovem Circuito das Águas abre inscrições para cursos gratuitos em Amparo

Serão oferecidas 80 vagas gratuitas para aulas de instrumentos para crianças, jovens e adultos de 10 a 60 anos de idade; os interessados devem fazer a inscrição a partir de segunda-feira, 06, até o dia 17 de fevereiro

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA) recebe entre os dias 06 e 17 de fevereiro as inscrições para os cursos gratuitos de violino, viola de arco e violoncelo. Serão oferecidas 80 vagas para crianças, jovens e adultos, de 10 a 60 anos de idade. As aulas começam no dia 11 março em Amparo, cidade no interior de São Paulo, sede do projeto desde 2019.



Para se inscrever, basta preencher o formulário online disponível no link https://forms.gle/YtvZYhxGNFWGmXZn8. Quem encontrar algum tipo de dificuldade pode fazer a inscrição pelo telefone (19) 9.8849-6226. Não é necessário ter conhecimento musical para participar dos cursos.



Para o ano letivo de 2023, a OJOCA ampliou a oferta de vagas em relação ao ano passado. Serão 18 novas oportunidades destinadas aos cursos de violino e viola de arco e oito para quem tem interesse no aprendizado de violoncelo.

LEIA TAMBÉM:

As aulas ocorrerão exclusivamente aos sábados, entre 9h e 14h, na Escola Estadual Rangel Pestana, na Praça Meireles Reis, 153, no centro de Amparo-SP. Os alunos serão divididos em turmas e terão atividades com duração de duas a três horas.



Além disso, o grupo de iniciantes será nivelado e separado em três diferentes níveis logo no início do semestre. Todos os novos inscritos frequentarão aulas de instrumento, prática em grupo e educação física para músicos.



Sobre o processo de seleção de alunos

Como em anos anteriores, os inscritos que já fazem parte do projeto terão as vagas garantidas para a continuidade do curso. Já os iniciantes sem conhecimento musical passarão por uma aula experimental nos dias 25 de fevereiro e 4 de março, a partir das 9h, na Escola Estadual Rangel Pestana. Também receberão exercícios que poderão ser entregues na semana seguinte.



O grupo de iniciantes já com algum conhecimento musical será submetido a um teste instrumental prático no dia 25 de fevereiro às 10h, também na Escola Estadual Rangel Pestana. Os candidatos devem levar os instrumentos.



Iniciantes menos favorecidos economicamente terão a prioridade em utilizar os instrumentos pertencentes ao projeto, disponíveis em número limitado. As demais vagas serão preenchidas por quem já tem o equipamento necessário.



Além do fator socioeconômico, candidatos residentes em cidades próximas a Amparo e a ordem de inscrição são critérios de desempate no caso do número de inscritos ser maior ao de vagas disponíveis. Uma lista de espera também será elaborada para substituir eventuais alunos desistentes.



O candidato que não comparecer irá automaticamente para o final da lista de espera. A regra também vale para quem não preencher o formulário de inscrição de forma correta.



O objetivo do processo de seleção é reconhecer os candidatos que demonstrem maior interesse pelo aprendizado musical. A medida também é necessária para a divisão dos grupos.



Para obter informações e esclarecimento diante de eventuais dúvidas os interessados podem enviar e-mail para o endereço [email protected]; telefonar para o número (19) 9.8849-6226 ou ainda utilizar as redes sociais @orquestrajovemcircuitodasaguas no Facebook e @ojoca_amparo, no Instagram



Projeto OJOCA

Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA), idealizada a partir da Orquestra Circuito das Águas (OCA), foi criada em 2019 com o objetivo de trazer o aprendizado de música para a população de Amparo e região.



O projeto, dirigido por Diego Mozer, produtor cultural e músico, e por Joel Brandão, violinista e professor de música, foi viabilizado este ano por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Pronac nº 204257), do governo federal. O projeto é patrocinado pelos supermercados Daólio e Sempre Unidos, Rousselot, Peptan e Tapecol Sinasa.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui