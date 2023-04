Operação Tiradentes: feriado registrou queda de 40% no número de acidentes e nenhuma vítima fatal

416 mil veículos são esperados entre quinta-feira, 20, e domingo, 23

Aproximadamente 416 mil veículos devem passar pela malha viária da Renovias – que interliga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais – durante o feriado de Tiradentes. Essa é a expectativa da concessionária que já se prepara para prestar um serviço de excelência aos motoristas em mais uma operação especial.

A partir da zero hora de quinta-feira, 20, até a meia-noite de domingo, 23, as equipes de atendimento do Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) estarão reforçadas e as viaturas posicionadas em locais estratégicos para atender qualquer emergência que possa ocorrer.

Os horários de maior movimentação estão previstos para: Quinta-feira, 20: das 15h às 20h; Sexta-feira, 21: das 9h às 14h; Domingo, 24: das 14h às 20h.

A operação contará com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, intensificando a fiscalização nas rodovias e através das câmeras de monitoramento da concessionária, que operam 24 horas por dia. A orientação da Renovias é que as pessoas que forem viajar se programem e dirijam com responsabilidade.

“Antes de sair para viajar, o motorista deve realizar uma revisão geral do veículo e realizar o abastecimento do automóvel, para não correr o risco de ficar parado no meio do caminho, por falta de combustível. Quando estiver dirigindo, celulares e dispositivos eletrônicos devem ficar fora do alcance do motorista, para evitar distrações que podem elevar o risco de acidentes”, recomenda Aguinaldo Cardoso da Rocha, supervisor de interação com o cliente.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro.

Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

