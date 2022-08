Operação Narcos Amparo interrompe tráfico de drogas

Evento ecumênico, que acontece na Praça Pádua Salles, pretende reunir cerca de 15 mil pessoas em um dia inteiro de programação voltada à disseminação da cultura de paz

Reunir cerca de 15 mil pessoas de diferentes crenças em um movimento pela paz. Esse é o principal objetivo do 10º Movimento Você e Paz, que acontece em Amparo no próximo domingo, 07, a partir 9h. A programação, que é totalmente gratuita, inclui Caminhada pela Paz e show com o cantor sertanejo Daniel.

Com patrocínio da Ypê e apoio do PROAC, o evento tem início marcado para às 9h na Praça Pádua Sales. Para participar da caminhada, os interessados devem se inscrever gratuitamente até o dia 3 de agosto pelo site ypeunidospelapaz.com.br ou nos pontos credenciados: Academia Procorpo, Loja de Fábrica e Núcleo Educacional SEPI.

Já entre às 14h e 16h, a Praça receberá diversas intervenções culturais direcionadas a pessoas de todas as idades, como apresentações de fanfarra, capoeira e dança. A programação completa está disponível no site ypeunidospelapaz.com.br.

Às 18h, mensagens de paz serão transmitidas pelos líderes religiosos Divaldo Pereira Franco, Bispo Dom Luiz Gonzaga Fechio e Pastor Rubens das Virgens. O momento contará ainda com a participação do Coral do Serviço Espírita de Proteção à Infância (SEPI), instituição amparense apoiada pela Ypê há 47 anos.

O cantor Daniel encerrará o evento, apresentando clássicos de sua carreira com o repertório do show “Por Toda Minha Vida”.

Ao estimular a renovação dos pensamentos e mudanças de atitudes, a realização do Movimento Você e a Paz em Amparo apoia a disseminação do tema e a transformação social, com base na crença de que um mundo melhor e mais pacífico se constrói por meio das pessoas e do bem que elas praticam.

O Movimento Você e a Paz

Idealizado pelo conferencista Divaldo Pereira Franco, o Movimento Você e a Paz é uma atividade sem caráter religioso ou político, mobilizado pelo ideal de uma vivência pacífica entre pessoas, buscando levá-las a uma reflexão profunda quanto à necessidade de renovação dos sentimentos e mudança de comportamento. Com sua primeira edição realizada em 1998, em Salvador (BA), hoje o movimento soma edições realizadas em mais de 75 cidades do mundo, distribuídas em 14 países. No Brasil, o Movimento Você e a Paz já foi realizado em 60 cidades localizadas em 12 estados diferentes. Em 2013, o evento foi lançado na sede da ONU em Nova York.

