Oficinas gratuitas de teatro pelo Proac estão com inscrições abertas em Morungaba

O objetivo das oficinas é criar um espaço para aprendizado e desenvolvimento de técnicas fundamentais para a atuação cênica

Oficinas gratuitas de teatro – O projeto “Jovem em Cena” é um circuito de oficinas gratuitas de teatro oferecidas para oito cidades do interior do estado de São Paulo. Em Morungaba, as aulas da oficina serão ministradas no Teatro Municipal Fioravante Frare entre 28 de novembro e 2 de dezembro. Haverá dois horários: a turma 1, das 14h às 18h, e a turma 2, das 18 às 22h.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por ligação ou mensagem de whatsapp pelo (11) 97326-4080, com Samuel. As vagas são limitadas.

O Projeto foi premiado no Edital Proac Expresso Direto 2021 e produzido pela Leneus Produtora de Arte em parceria com a 3S Projetos. O circuito é voltado especialmente para o público jovem e para quem – independentemente da idade – se interessa pelo universo da juventude.

O objetivo das oficinas é criar um espaço para aprendizado e desenvolvimento de técnicas fundamentais para a atuação cênica, dando ênfase aos trabalhos corporais e vocais, bem como à criação de cenas a partir de exercícios de improvisação e composição.

A coordenação artístico-pedagógica é de Fabiano Lodi, que também ministra as aulas e conta com uma equipe artistas docentes com ampla experiência profissional. O Jovem em Cena conta com um projeto pedagógico que contempla a livre experimentação de diversas funções artísticas necessárias para a criação teatral, como direção, dramaturgia, cenografia e trilha sonora, além da atuação. Todas as atividades serão oferecidas gratuitamente.

