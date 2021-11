O ano da Live Friday: venda por live é grande aposta do varejo para a Black Friday

A previsão de especialistas é que haja incremento de ao menos de 300% na busca pelo live commerce para o período

Com o crescimento e popularização do live commerce no Brasil, sobretudo após o início da pandemia, a expectativa é que 2021 seja o ano da Live Friday no país. A data conhecida por apresentar descontos exclusivos por tempo limitado é um direcionador importante para trabalhar novas estratégias de vendas, pensando na escassez da oferta. Considerando que as lives têm dado ainda mais força para as compras por impulso e oferecem um senso de urgência para a tomada de decisão do consumidor, a tendência é que as marcas passem a associar o evento da Black Friday a essa estratégia do live commerce.

A iniciativa de vendas por transmissões ao vivo é um movimento que vai perdurar independente do calendário do varejo, mas a Black Friday já dá indícios da adesão de diferentes marcas, que ainda não haviam apostado na modalidade. “Estamos considerando um incremento de ao menos 300% para a Black Friday, uma vez que a movimentação dos clientes e novas marcas procurando conhecer mais sobre a nossa plataforma já está mais aquecida”, comenta Márcio Machado, CEO e fundador da StreamShop – startup pioneira em live commerce no Brasil.

Segundo o Emarketer, apenas na China as vendas do live commerce chegarão a US$ 131 bilhões em 2021 e serão responsáveis por 37,4% do total das vendas do social commerce no país. A transmissão ao vivo deve ser um grande impulsionador do crescimento das vendas na internet e, por isso, a estratégia é apontada como a grande promessa para os futuros negócios brasileiros. Além disso, essa nova modalidade está ganhando o coração dos consumidores por unir atendimento humanizado à conveniência e facilidade do e-commerce.

De acordo com Lyana Bittencourt, diretora de relações institucionais da StreamShop e CEO do Grupo BITTENCOURT, o formato tem conquistado muita relevância porque consegue levar para as vendas online a humanização que se vê nas lojas físicas. “As interações são reais, a construção de vínculo da marca com o consumidor é espontânea e as vendas acontecem ali mesmo, durante a transmissão na mesma plataforma. A transmissão ao vivo de vídeo fornece o elemento de viver o momento, o bate-papo cria a conexão entre o host e o espectador e também o envolvimento entre outros espectadores”, finaliza.

