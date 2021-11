Brasil conquista prêmio internacional em concurso de estudantes de arquitetura

Alunos do Mackenzie – SP venceram o Concurso Alacero, superando países como Argentina, Chile, Equador e México

Estudantes de arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, venceram o 14° Concurso ALACERO de Diseño en Acero para Estudiantes de Arquitectura 2021, superando estudantes de países como Argentina, Chile, México, Equador e República Dominicana. O concurso teve como objetivo promover a concepção de ideias arquitetônicas que utilizassem o aço como principal matéria-prima.

Os alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcelo Marçal e Rafael Cirino, e os orientadores Cesar Iwamizu e Sasquia Obata, foram os brasileiros vencedores. O segundo lugar ficou com estudantes da Universidad Nacional de Córdoba, da Argentina e o terceiro colocado com alunos da Universidad de Santiago (USACH), do Chile. Os prêmios variam de US$6.000 a US$1.000. Os ganhadores já haviam vencido o 14° Concurso CBCA para Estudantes de Arquitetura 2021, realizado no Brasil, pelo Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA).

Projeto vencedor do Concurso Alacero: estação de pesquisas biológicas

O projeto premiado, chamado de Estação Uçaúna, transforma o antigo píer de acesso a Santa Cruz de Navegantes, bairro do Guarujá, litoral de São Paulo, em uma moderna estação de pesquisas de escala nacional. O Centro de Pesquisas, dividido em três volumes sombreados por uma única cobertura, é cortado transversalmente pela passarela que conecta a margem do bairro aos novos atracadouros de acesso.

A importância do aço no projeto Estação Uçaúna foi vista em vários momentos. “A industrialização total das peças estruturais viabiliza obras em terrenos de difícil acesso, como é o caso da Estação Uçaúna. Em uma obra pré-fabricada como a do projeto, a maior parte da mão de obra é na montagem das peças, não sendo necessário canteiro de obras como em construções convencionais”, explica Marcelo Marçal, um dos estudantes vencedores. A concepção da estrutura em aço também foi crucial devido aos grandes vãos, com destaque para a cobertura de sombreamento, inteiramente atirantada, seguindo a lógica das pontes estaiadas, vencendo vãos de 36 metros.

Ainda segundo a proposta vencedora, o uso do aço no projeto de Santa Cruz dos Navegantes garante a durabilidade da estrutura. “Por ser uma obra no mar, a implantação do projeto foi caracterizada com alta agressividade marinha (Categoria C5-M / ISO 9223). O processo de galvanização a quente, que consiste em aplicar camadas de zinco a superfícies de aço, prova a eficiência do aço em ambientes externos sujeitos a interferências climáticas extremas”.

Sobre a Alacero

Alacero – Associação Latino-Americana de Aço – é uma entidade civil sem fins lucrativos que reúne a cadeia de valor do aço da América Latina. As empresas associadas da Alacero desenvolvem suas atividades em 20 países e sua produção – cerca de 70 milhões de toneladas por ano – representa 95% do aço fabricado na América Latina.

Por meio da Alacero, a indústria siderúrgica latino-americana busca promover os valores de integração regional, inovação tecnológica, excelência em recursos humanos, responsabilidade empresarial e sustentabilidade socioambiental.

Sobre o CBCA

O Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA) é uma entidade de classe, criada em 2002, com o objetivo de ampliar a participação da construção industrializada em aço no mercado nacional, realizando ações para sua divulgação e apoiando o seu desenvolvimento tecnológico no Brasil.

O CBCA tem como gestor o Instituto Aço Brasil e não é uma entidade comercial. Para acessar os últimos dados divulgados pela entidade, acesse: www.cbca-acobrasil.org.br/site/estatisticas.