Novembro Azul: Saúde de Holambra amplia horário de funcionamento de PSFs para atendimento exclusivo de homens

Homenagem a Anne Frank – Em comemoração aos 75 anos da primeira publicação do Diário de Anne Frank, Holambra recebe durante o mês de novembro atividades gratuitas para homenagear a adolescente holandesa e judia, vítima do Holocausto. Estão previstos, entre os dias 11 e 25, contação de histórias, mesa de debates, leitura dramática e uma exposição. A iniciativa tem o patrocínio da Cooperativa Veiling Holambra e conta com o apoio da Prefeitura, Livraria Holandesa, Casa Bela, Pousada Oca e Hotel Villa de Holanda.

LEIA TAMBÉM:

A programação começa no dia 11 com contação de histórias para alunos de escolas das redes municipal e particular que conhecerão a vida da garota por meio da obra infantil “Anne Frank: a menina que ficou invisível”. No dia seguinte, às 10h, também no Teatro Municipal, a mesma atividade será aberta ao público em geral. Mais tarde, às 19h, será realizado o lançamento da exposição “Aprendendo com Anne Frank”. Em seguida, haverá leitura dramática do Diário de Anne Frank, com Tais de Holanda. O evento é encerrado às 20h com uma mesa de debates que contará com a participação do professor e presidente da Cátedra de Cultura Judaica da PUC-SP, José Luiz Goldfarb, e do escritor e estudioso de literatura e cinema fantástico Adriano Messias.

Entre 16 e 25 de novembro, a exposição poderá ser conferida na Biblioteca José Maria Homem de Montes, entre 8h e 12h e das 13h às 17h, gratuitamente.

“Achamos importante que Holambra conheça um pouco melhor a história de Anne Frank, importante personagem na história holandesa”, disse Frans Schoenmaker, organizador do evento ao lado de Hermannus Nyenhuis e Gisele Corrêa. “É um grande orgulho poder fazer parte dessa homenagem e compartilhar com todos os holambrenses o legado dessa jovem, símbolo da luta contra a intolerância e a desigualdade”, avaliou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui