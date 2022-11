Câmara Municipal de Holambra aprova Projeto de Revisão à Lei Orgânica

O prazo para inscrição no concurso público começa no dia 09 de novembro e encerra dia 23 de novembro, através do site www.sigmaassessoria.com.br.

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra anunciou a abertura de concurso público para o preenchimento de uma vaga, em caráter efetivo, de controlador interno. O profissional admitido desempenhará suas atividades com carga horária de 20 horas semanais e contará com o salário de R$2.696,08 por mês, mais vale alimentação no valor de R$320.

De acordo com o edital, para concorrer a oportunidade, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida de nível superior completo em administração, ciências contábeis, direito, gestão pública ou economia, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos.

A descrição sumária da função de Controlador Interno compreende fiscalizar, controlar e avaliar todas as ações do Poder Legislativo Municipal, da gestão dos Membros da Mesa Diretora e dos atos dos responsáveis pela aplicação dos recursos alocados por meio do repasse constitucional, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever on-line a partir das 09h do dia 09 de novembro de 2022 até às 23h59 do dia 23 de novembro de 2022, pelo site www.sigmaassessoria.com.br. A taxa de inscrição será de R$68.

A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que se enquadrem em situações específicas descritas no edital poderá ser feita pessoalmente, apresentando os documentos solicitados, entre os dias 09 e 11 de novembro de 2022, no horário das 08h às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na Câmara Municipal de Holambra, localizada à Rua Dr. Jorge Latour, 152, Centro, Holambra.

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 11 de dezembro de 2022, tendo como conteúdo programático questões de matemática, português, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

