Novembro Azul: cães e gatos também sofrem de diabetes e precisam de cuidados especiais

Os dois artistas estão com seu primeiro filme, que também conta com Felipe Hintze e Sérgio Loroza no elenco

O filme Rodeio Rock que faz uma boa mistura brasileira no enredo: unir comédia, romance, música e o cenário sertanejo, já está em cartas em cinemas de todo o Brasil. O longa é o primeiro trabalho de Lucas Lucco e Carla Diaz na grande tela e ambos se sentiram bem desafiados para este novo desafio em suas carreiras.

“Fiquei muito feliz de participar desse projeto, de estar com essa equipe e contando essa

história. É um filme que eu torço para as pessoas gostarem tanto quanto eu gostei de fazer.

Minha personagem é uma jovem mulher de personalidade forte do interior, descolada,

cheia de atitude, apaixonada por arte e produtora musical, tenho certeza que muitas irão

se identificar com ela”, afirma Carla.

O filme conta a história de Hero, um roqueiro talentoso que tem aversão ao sertanejo,

principalmente por ser bem parecido com o maior cantor brasileiro do gênero, Sandro

Sanderlei. No entanto, Hero vê sua vida mudar quando tem a chance de substituir o

sertanejo em sua turnê, após o artista entrar em coma. Durante a turnê, Hero conhece

Lulli, ex-namorada de Sandro, se apaixona por ela e terá que escolher entre perder sua

identidade e ganhar o sucesso que sempre buscou, ou ser fiel aos seus princípios e

conquistar a mulher que ama.

“Tanto o Sandro quanto o Hero têm um pouco de mim, pois o rock também sempre esteve

presente em minha vida, inclusive com uma banda que tive na adolescência. Durante a

minha preparação, eu tive uma grande ajuda da equipe e me lembrei de muitos

momentos dessa época e isso me ajudou muito a me aprofundar mais na interpretação de

dois personagens, ainda mais em meu primeiro filme. Minhas expectativas são as

melhores, para que o público se emocione conosco”, reflete Lucas.

Com direção de Marcelo Antunez, produção de Ricardo Fadel Rihan e Ivan Teixeira e

roteiro de Felipe Folgosi, o filme teve como locações as paisagens do pantanal

sul-matogrossense e o tradicional Rodeio de Jaguariúna, para um público de mais de 70

mil pessoas. “Foi algo gigantesco gravar em Jaguariúna, com uma energia que toma conta

do local. Ter a possibilidade de filmar lá, para a história, foi realmente muito importante,

porque foram cenas intensas e que envolveram todo o público presente”, enfatiza Carla.

Para o diretor Marcelo Antunez, o grande elenco presente no filme (que também conta

com Felipe Hintze, Felipe Folgosi, Marcelo Mansfield, Paula Cohen, dentre outros) foi o

ponto alto de toda a produção. “O que mais superou minhas expectativas foi como o casal

Lucas e Carla Diaz funcionou na tela, com uma combinação explosiva! Ele se entregou de

corpo e alma e Carla é uma fera experiente, o resultado está na tela. Espero que as pessoas

embarquem nessa jornada de forma apaixonada e se deixando levar por esse amor

caipira, pelas belezas naturais do Pantanal e pela trilha sonora, que com certeza não sairá

da cabeça de ninguém”, detalha Marcelo.

O filme está disponível em cinemas de todo o Brasil e a trilha sonora já está disponível em todas as plataformas digitais. É um EP com quatro músicas, sendo três inéditas e uma regravação. “Romance de Cinema” é a música tema do filme. Performada por Lucas Lucco, a balada romântica sertaneja já conta com videoclipe, filmado no Rodeio de Jaguariúna, para uma plateia de aproximadamente 70 mil pessoas.

Outra faixa, “Coração Vagabundo”, também na voz de Lucco, está sendo usada no Rodeio

Rock Challenge com uma dancinha no TikTok. A coreografia foi criada pelo coreógrafo e dançarino Diego Basílio, finalista do Dança dos Famosos ao lado de Carla Diaz. O EP

também conta com a participação de Ananda Paixão, que performa e participou na

composição de “Caju na Cachaça”.

Por fim, “Tocando em Frente” estará presente no EP. Lançada em 1990 com interpretação

de Maria Bethânia, na versão disponível no EP, quem canta será performada por Rodrigo

Sater, irmão de Almir Sater (um dos compositores da canção) e que participa de uma cena

do filme cantando a música sentado ao redor de uma fogueira em meio ao pantanal,

fazendo uma homenagem ao sertanejo raiz.

