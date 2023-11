Após pedido de moradores, Prefeitura de Artur Nogueira investe na iluminação em mais de 50 locais públicos

“Uma Viagem ao Fundo do Mar” acontece entre os dias 18 e 19 de novembro, no Ginásio Maurício Sia

Entre os dias 18 e 19 de novembro, Artur Nogueira será palco de um espetáculo único. “Uma Viagem ao Fundo do Mar”, apresentado pelas Oficinas de Balé do Centro Cultural Tom Jobim, promete encantar todas as idades com um repertório composto por músicas clássicas de renomados compositores.

O evento acontecerá em um sábado, 18, e domingo, 19, a partir das 19h30, no Ginásio de Esportes Maurício Sia. As oficinas são mantidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

Uma viagem ao fundo do mar

O espetáculo é o resultado de quatro meses de intensos ensaios e preparação, com 134 alunos envolvidos no processo. As professoras e coreógrafas Laura Gasparini, Livia Francisco e Rafaela Doffe trabalharam para criar uma experiência única, que promete transportar o público para um mundo repleto de graciosidade e magia.

“Não será apenas uma apresentação de dança, mas uma celebração da criatividade, da dedicação e do talento dos jovens artistas que fazem parte da Oficina de Balé. Este evento promete ser uma experiência inesquecível para todos os que comparecerem, seja você um amante do balé, um admirador da beleza do oceano ou alguém em busca de um espetáculo verdadeiramente encantador”, destaca o prefeito Lucas Sia (PSD).

Uma das estrelas desse espetáculo é a solista “Rainha das Águas”, interpretada por Mariana Medeiros – aluna da oficina desde 2018. “A jornada de Mariana como aluna da oficina e a evolução dela como bailarina são um exemplo inspirador dos talentos que o Centro Cultural Tom Jobim abriga”, comenta as professoras.

Com entrada gratuita, o espetáculo é uma oportunidade imperdível para apreciar a arte do balé e celebrar a dedicação e o talento de jovens artistas.

Serviço

Espetáculo de Balé “Uma Viagem ao Fundo do Mar”

Onde: Ginásio Maurício Sia

Quando: 18 e 19 de novembro

Horário: a partir das 19h30

