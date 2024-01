Dedicação e resultados importantes superam os desafios das transições políticas em 2023

O ano foi marcado pelas mudanças nos governos estadual e federal, mas as transições não impediram a entrega de resultados em Holambra

O ano de 2023 foi de muito trabalho, perseverança e dedicação nas diferentes áreas da vida de cada um. E agora, na reta final do ano, é comum fazer uma reflexão sobre esses momentos que marcaram o ano velho, tanto para somar os bônus quanto para diagnosticar os ônus.

No setor público os gestores também costumam fazer este ritual. Como é de praxe, a Gazeta buscou por estas reflexões. No geral, percebe-se que foi um ano de construção de diálogo e de alinhamento com os governos estadual e federal, que passaram por transições em 2023. O prefeito de Holambra, Fernando Capato, conta que, nesse sentido, a gestão municipal buscou fazer o necessário para angariar novos investimentos e assegurar os repasses para a continuidade de obras e convênios que já estavam em andamento.

“Acredito que avançamos passos importantes em diversos setores, preservando a reconhecida qualidade e alto padrão dos serviços públicos oferecidos em Holambra”, afirma o chefe do executivo. Na Saúde, por exemplo, a gestão entregou um novo sistema de Raio-X digital, mais eficiente, econômico e menos poluente; dezenas de títulos de regularização fundiária também foram entregues para famílias que viviam na insegurança por não terem suas casas devidamente registradas, de papel passado; foram concluídas obras importantes como a galeria cultural no entorno do Moinho.

“Mas, sem dúvidas, o feito mais importante do ano foi a conclusão das obras da primeira escola municipal de ensino fundamental do bairro Imigrantes, que é o mais populoso da cidade. Estamos nos últimos retoques para entregarmos o prédio e vê-lo, se Deus quiser, com estudantes em sala de aula já no início do ano letivo de 2024”, diz Fernando.

Para além disso, a gestão Capato teve o privilégio de ter a atuação reconhecida pelo prêmio Cidades Excelentes, que destacou Holambra, pela primeira vez, como a melhor cidade do Brasil, com menos de 30 mil habitantes, no segmento de infraestrutura e mobilidade urbana. “Uma conquista inédita que nos deu muito orgulho”, comemora o chefe do executivo.

Expectativas

Em 2024 milhares de brasileiros poderão ir às urnas escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Fernando afirma que o seu compromisso com a população sempre foi de trabalho e não será diferente neste ano novo que se aproxima. “Temos mais um ano inteiro de mandato para concluirmos obras importantes que nós iniciamos, como o primeiro Centro Dia do Idoso de Holambra, e para entregarmos aos moradores, diariamente, uma cidade modelo, que dá exemplo para o Brasil e que é boa para se viver. As eleições acontecem somente em outubro. Questões políticas serão, claro, discutidas oportunamente com todo o nosso grupo. Mas até lá, e durante e depois do período eleitoral, nosso foco é no trabalho”, garante.

E em meio as expectativas para um 2024 próspero, fica a despedida de um 2023 que vai ficando na memória. Fernando deixa uma mensagem aos moradores da querida Holambra e região: “Minha gratidão pela confiança e pelo carinho com que sempre sou recebido em todos os lugares. Desejo a todos os holambrenses e aos moradores de toda a nossa região um final de ano feliz, de harmonia e união. E um 2024 verdadeiramente abençoado, de muito trabalho, de muita esperança diante das dificuldades e de muito otimismo e disposição para vencermos os nossos desafios”.

