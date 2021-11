Natal Mágico de Holambra começa neste sábado com apresentação musical, desfile de carros alegóricos e chegada do Papai Noel

A Cidade das Flores abre suas portas neste sábado, 27, para o mundo de encantos do Natal Mágico de Holambra. A abertura deste espetáculo de luzes, decorações e atrações natalinas ocorre a partir das 19h com a Parada de Natal, que contará com desfile de carros alegóricos do Bloemen Park e da Cooperativa Veiling Holambra; trenzinho, Papai Noel, Noeletes e da Fanfarra Amigos de Holambra. O ponto de saída será a Praça do Bento, em frente à Prefeitura, com destino à Praça dos Pioneiros, que terá o palco aberto às 20h com a apresentação da Banda e do Coral Municipal de Cosmópolis.

As apresentações artísticas (confira abaixo a programação completa) do Natal Mágico de Holambra são gratuitas e ocorrerão sempre de sexta a domingo, até o dia 23 de dezembro, na Praça dos Pioneiros, no Centro. O local também abrigará a casa do Papai Noel, que receberá os pequenos nestes dias (com exceção de 18 de dezembro), das 18h às 22h, e terá uma área de alimentação.

A decoração da cidade é um espetáculo à parte: são mais de 40 mil metros de cordões de LED e 2.800 unidades de cascatas de luz instalados em troncos e galhos de árvores da região central. Locais como as Praças dos Coqueiros e Bento Euzébio Tobias, o Deck do Amor e a Avenida das Tulipas receberam dezenas de peças relacionadas à festividade.

“É uma grande alegria poder realizar um evento de grande porte para nossos moradores e também visitantes vindos de diversas partes do país”, pontuou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Retomamos assim o calendário de eventos, em grande estilo. E é importante ressaltar: com toda a segurança, seguindo os protocolos sanitários. Será, sem dúvidas, um sucesso e um passo importante para o retorno das atividades econômicas e turísticas”.

Principal cartão postal da cidade, o Moinho Povos Unidos contará com iluminação especial durante o período de festas e ficará aberto nos dias 27 e 28 de novembro até às 20h. A Feira de Artesanato, realizada no Centro de Cultura e Eventos, também funcionará em horário estendido nestes dois dias para garantir que moradores e visitantes possam antecipar as compras de natal.

“Preparamos decoração e iluminação especialíssimas e muitas atrações para trazer ainda mais charme e a magia do Natal para nossa cidade”, falou o prefeito de Holambra, Fernando Capato. “Faço um convite para que todos curtam esse mundo encantado com a gente”.

Confira a programação do Natal Mágico de Holambra:

Dia 27 de novembro (Sábado)

19h: Parada de Natal(Desfile com participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações)

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

20h: Banda e Coral Municipal de Cosmópolis

Local: Praça dos Pioneiros

Dia 28 de novembro (Domingo)

19h: Parada de Natal(Desfile com participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações)

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

20h Coral Municipal Professora Zenaide Franco de Melo (Mogi Guaçu) e Escola Municipal de Iniciação Artística Prof. Ivete Maria Bueno – Flauta doce e violãoLocal: Praça dos Pioneiros

Dia 3 de dezembro (Sexta-Feira)

19h30: Coral Magnificat (Igreja Matriz)20h: Gaiteiros de Holambra

Local: Praça dos Pioneiros

Dia 4 de dezembro (Sábado)

19h30: Coral Municipal da Estância de Socorro20h30: Orquestra Popular de Flautas Doces de Holambra

Local: Praça dos Pioneiros

Dia 5 de dezembro (Domingo)

19h30: Cláudia Feltre e BandaLocal: Praça dos Pioneiros

Dia 10 de dezembro (Sexta-Feira)

19h30 Banda da Polícia Militar20h30 Orquestra de viola caipira de Holambra

Local: Praça dos Pioneiros

Dia 11 de dezembro (Sábado)

19h: Banda Sinfônica Armando de Arruda Pereira (São Paulo)Local: Praça dos Pioneiros

Dia 12 de dezembro (Domingo)

19h30: Banda Municipal de CosmópolisLocal: Praça dos Pioneiros

Dia 17 de dezembro (Sexta-Feira)

19h30 Escola Waldorf Acalanto – Auto de Natal20h Escola Waldorf Acalanto – Boi de Mamão

Local: Praça dos Pioneiros

Dia 19 de dezembro (Domingo)

19h30: Academia Ballerine Espaço de Artes20h: Apresentação dos alunos da Oficina de Viola Caipira de Holambra

Local: Praça dos Pioneiros

Dia 20 de dezembro (Segunda-Feira)

19h30: Paulo Leal (Músicas natalinas)Local: Praça dos Pioneiros

Dia 21 de dezembro (Terça-Feira)

19h30: Silvio Macedo (Voz e violão)Local: Praça dos Pioneiros

Dia 22 de dezembro (Quarta-Feira)

19h30: Carlos Frederico (Piano)Local: Praça dos Pioneiros

Dia 23 de dezembro (Quinta-Feira)

19h30 Coral Harmonia20h Dinho Anicetto (Voz, violão e bateria)

Local: Praça dos Pioneiros