Música e mercado de trabalho é tema de palestra do projeto Música na Villa

O tema será abordado pelo pianista, compositor e produtor musical Rogério Rochlitz

O Centro Cultural Vicente Musselli, em Valinhos, vai receber a palestra “Música e Mercado de Trabalho”, apresentada pelo pianista, compositor e produtor musical Rogério Rochlitz, que estudou piano clássico e se formou em Música Popular pela Unicamp. O evento será uma oportunidade para os alunos e professores da rede pública de ensino saberem um pouco mais sobre música instrumental e mercado de trabalho.

A apresentação, que faz parte do projeto Música na Villa, vai acontecer no dia 7 de novembro, às 14h, em local acessível para PCD e que contará com a participação de um intérprete de libras. Os interessados poderão fazer a inscrição a partir do dia 01/11/2022 no link – https://bityli.com/FXGWpgig

Apresentado pelo Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, Música na Villa é patrocinado pelas empresas Chem-Trend Brasil e SurTec do Brasil e produzido pela AH7 Gestão Cultural em parceria com a Villa 7 Produções Culturais. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Valinhos, através da Secretaria de Cultura. Acompanhe a programação em: http://www.musicanavilla.com.br/site/

Sobre a Chem-Trend Brasil

A Chem-Trend Brasil é a parceira mais conhecida mundialmente em agentes desmoldantes, agentes de purga e outras especialidades químicas de processo. Utilizando uma abordagem centrada no cliente e profunda pesquisa e desenvolvimento, a Chem-Trend Brasil fornece a sua expertise desde 1986 no Brasil e suas soluções inovadoras para ajudar seus clientes a se tornarem mais eficientes, produtivos e sustentáveis, agora e no futuro. A Chem-Trend Brasil oferece uma rede global integrada de especialistas técnicos e de produção experientes, reconhecidos e perspicazes, com instalações de ponta em Pesquisa & Desenvolvimento que dão suporte a uma ampla variedade de indústrias e necessidades. A empresa atende os seus clientes por meio de escritórios e plantas na América do Norte, América do Sul, Ásia e Europa, e é parte do Grupo Freudenberg. Para mais informações, visite https://br.chemtrend.com/.

SOBRE A SURTEC DO BRASIL

A SurTec do Brasil desenvolve, fabrica e fornece especialidades químicas para acabamento de superfícies. Com seus quatro campos de aplicação – Limpeza de Peças Industriais, Pré-Tratamento de Metais, Eletrodeposição Funcional e Decorativa – a SurTec do Brasil oferece um portfólio altamente abrangente neste setor. A SurTec do Brasil é certificada pela ISO 9001 (Gestão da Qualidade). As certificações adicionais de acordo com a ISO 14001 e ISO 45001 enfatizam os importantes objetivos corporativos de respeito ao meio ambiente, a conservação de recursos e a segurança. O SurTec Group, com sede em Bensheim, Alemanha, possui subsidiárias em 22 países e é parte do Grupo Freudenberg. Além disso, coopera com parceiros que representam a SurTec em mais de 20 países. A sede da SurTec do Brasil (escritório, laboratório, R&D, produção), está situada na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. As instalações inauguradas no ano de 2016 reúnem e cumprem com todos os requisitos ecológicos, ambientais e segurança. Para mais informações, visite https://www.surtec.com/landingpages/br/pt/

Sobre a AH7 Gestão Cultural

A AH7 Gestão Cultural atua para democratizar o acesso à arte e cultura para cocriar o futuro desejável para todos. Nascida em 2014, a AH7 tem a responsabilidade de gerir aquilo que é subjetivo, impalpável e simbólico de forma objetiva e organizada, sem riscos de interferência no processo criativo, sintonizando ideias e potencializando os resultados das ações pleiteadas.

Sobre a Villa 7 Produções Culturais

Com experiência de uma década no desenvolvimento de projetos culturais, a Villa 7 Cultura cria projetos assertivos, direcionados e personalizados para empresas que desejam promover a sinergia entre sua missão, visão e valores com as necessidades (reais) da comunidade que os recebe. A partir do comprometimento necessário para condução dos projetos de maneira ágil e singular com transparência e boa utilização dos recursos, a Villa 7 estreita laços com ONGs, instituições e artistas, trabalhando árdua e intensivamente para levar o melhor conteúdo para plateias mais do que especiais.

