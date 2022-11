‘Música na Villa’ apresenta o show gratuito Rogério Rochlitz Instrumental

Apresentação acontece no dia 7 de novembro, no Teatro Darci Rossi, em Valinhos

Com o objetivo de ampliar o repertório musical do grande público, o Música na Villa promove na cidade de Valinhos o show gratuito Rogério Rochlitz Instrumental. A apresentação, que faz parte de uma série de concertos gratuitos com diferentes artistas pelo interior de São Paulo, acontece no Teatro Darci Rossi, dia 07 de novembro, às 20h. Para participar do evento será necessário fazer a retirada de vale ingresso a partir de 27/10 no link: https://bit.ly/3SOBYqD.

O local é acessível para PCD e o show contará com a participação de um intérprete de libras. Além de promover o acesso à cultura, o projeto se coloca como um desenvolvedor do senso crítico, aguçando o interesse da população pela música instrumental e erudita, ainda tão pouco prestigiada pelo grande público do país.

LEIA TAMBÉM:

Apresentado pelo Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, Música na Villa é patrocinado pelas empresas Chem-Trend Brasil e SurTec do Brasil e produzido pela AH7 Gestão Cultural em parceria com a Villa 7 Produções Culturais. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Valinhos, através da Secretaria de Cultura. Acompanhe a programação em: http://www.musicanavilla.com.br/site/

Rogério Rochlitz

O Rogério Rochlitz Quinteto foi criado para interpretar as composições do pianista, que são fortemente influenciadas pelos ritmos brasileiros, como baião, xote, maxixe, samba, galope, etc. Rochlitz tem cinco CDs autorais lançados, então o repertório é vasto. E há também as releituras de músicas que vão de Luiz Gonzaga a Caetano Veloso, de Beatles a Cannonball Adderley.

Por sempre ter trabalhado com artistas da música ‘suingada’, como Skowa, Tião Carvalho e Trio Mocotó, Rochlitz faz questão que o show do Trio seja sempre alto-astral e balançado – mas claro, sem deixar de dar lugar ao lirismo e à sensibilidade.

Neste show instrumental, o Quinteto interpreta músicas da MPB feitas para o cinema nacional. Entre os compositores estão Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso e Jorge Ben, entre outros.

O Quinteto é formado por Rogério Rochlitz (piano), João Poleto (sax e flauta), Cláudio Faria (trompete), Danilo Vianna (contrabaixo) e Emílio Martins (bateria).

Sobre a Chem-Trend Brasil

A Chem-Trend Brasil é a parceira mais conhecida mundialmente em agentes desmoldantes, agentes de purga e outras especialidades químicas de processo. Utilizando uma abordagem centrada no cliente e profunda pesquisa e desenvolvimento, a Chem-Trend Brasil fornece a sua expertise desde 1986 no Brasil e suas soluções inovadoras para ajudar seus clientes a se tornarem mais eficientes, produtivos e sustentáveis, agora e no futuro. A Chem-Trend Brasil oferece uma rede global integrada de especialistas técnicos e de produção experientes, reconhecidos e perspicazes, com instalações de ponta em Pesquisa & Desenvolvimento que dão suporte a uma ampla variedade de indústrias e necessidades. A empresa atende os seus clientes por meio de escritórios e plantas na América do Norte, América do Sul, Ásia e Europa, e é parte do Grupo Freudenberg. Para mais informações, visite https://br.chemtrend.com/.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui