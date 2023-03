Municípios são contemplados com mais de R$ 29 milhões pela Renovias

Na foto: Wendel, Ricardo Moisés, André Marconatto, Gustavo Rosolen, Julio do Vadu e Kauê

Neste domingo, 12, aconteceu a eleição presidencial do Guarani Futebol Clube para a gestão do clube nos próximos três anos e na oportunidade o empresário André Marconatto com a chapa “Avante meu Bugre” venceu com aproximadamente 65% dos votos válidos a chapa União Bugrina. Os associados do Guarani Futebol Clube escolheram o novo conselho de administração (C. A.) que ficará no comando do clube pelos próximos três anos, ou seja, até dezembro de 2025.

Além do Presidente André Marconatto o novo C. A. contará com Rubens Vicente Jr, Erick Franco, Gustavo Rosolen, Adriano Hintze, Luís Domiciano e Adriano Marconatto, os quais certamente darão continuidade aos trabalhos realizados com excelência pelo atual presidente Ricardo Moisés. A eleição foi realizada na quadra poliesportiva do estádio brinco de ouro em Campinas das 11h18 às 19h18. A nova gestão bugrina toma posse no dia 01/04/23.

698 – sócios votantes

692 – votos válidos

447 – votos – Avante meu Bugre

245 – votos – União Bugrina

4 – votos brancos

2 – votos nulos

