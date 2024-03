Mulheres ocupam cargos importantes na Novac Construtora

A empresa tem como cultura não fazer distinção entre os gêneros, no momento da contratação, e tem trabalhado para gerar mais oportunidades às profissionais

No mês da Mulher, a Novac Construtora dá visibilidade a três profissionais que ocupam cargos de destaque na empresa, em um ramo predominantemente masculino. As mulheres representam 47% do quadro de contratados e prestadores de serviço da construtora, nos escritórios de Campinas (SP) e Curitiba (PR). Mas a empresa ainda busca elevar o percentual de 7,97% de profissionais femininas nos demais setores. Por isso, no momento das contratações, a percepção sobre a capacidade profissional se sobrepõe, independentemente de gênero.

Segundo último levantamento da Rais (Relação Anual de Informações Sociais), em 2010 havia 7,8% de trabalhadoras formais na construção civil, enquanto o último levantamento realizado em 2021 apontou que o contingente feminino no setor chegou a 10,85%. Ou seja, eram 207 mil mulheres em 2010, em um total de 2,6 milhões de profissionais, para 251 mil mulheres em 2021, em um universo de 2,3 milhões de trabalhadores. O que indica um aumento de 44 mil mulheres no segmento.

A coordenadora de orçamentos da Novac, Luciana Maso, conta que sofreu muito preconceito de familiares e de colegas de faculdade, até chegar onde está. “Para mim, como mulher, é significativo ter conquistado meu diploma de engenharia civil, pois mesmo com todo preconceito que sofri nunca desisti do meu sonho”, compartilha.

Luciana ainda destaca o orgulho por ocupar um cargo importante, em um ambiente predominantemente masculino. “É significativo para mim poder ocupar uma posição como coordenadora de orçamentos dentro da Novac, porque tenho a possibilidade de aplicar todas as habilidades e conhecimentos técnicos que adquiri nos orçamentos, atendendo a todos os clientes ”, avalia.

Carla Mascarenhas, coordenadora financeira da empresa, compartilha da mesma opinião de sua colega. Para ela, também é gratificante ocupar um cargo importante dentro da construtora, além de saber que cada vez mais empresas do ramo abrem oportunidades para as mulheres. “É importante que todas as empresas do setor promovam oportunidades para nós. A Novac demonstra que a avaliação dos profissionais é baseada na capacidade e não no gênero. É um lugar livre de preconceitos”, ressalta.

Para Jessica Sanoi, coordenadora de suprimentos da Novac, também é uma grande conquista fazer parte de uma empresa de construção civil, justamente em um nicho em que a grande maioria dos profissionais é composta por homens. “É uma oportunidade de mostrar que somos, tanto quanto eles, capacitadas para exercer inúmeras funções, desde o campo à grande chefia, dentro de uma organização do ramo da construção civil”, explica.

A responsável pela área de suprimentos garante que a empresa não leva em conta a diferença de gêneros para a tomada de decisões. “Participamos das negociações. Na minha visão, não há distinção para as tomadas de decisões, somos todas ouvidas e chegamos a um consenso”, enfatiza.

Quando questionada sobre o que mais gosta de fazer na empresa, Jessica não é capaz de escolher. “Parece clichê, mas amo o que faço, procuro sempre fazer o melhor todos os dias. Gosto do ambiente, do relacionamento que mantemos entre as equipes, da proximidade com a direção e a abertura que temos para expor nossas ideias”, finaliza.

Inclusão de profissionais femininas na Novac

Para o fundador da Novac Construtora, Guto Negrão, promover um ambiente seguro e livre de preconceitos permite espaço para diversos posicionamentos e pode servir de exemplo dentro do segmento. “Para nós, é importante favorecer a manutenção de um ambiente inclusivo, não só para tentar aumentar o número de profissionais mulheres dentro da empresa, mas também para inspirar outras empresas do setor da construção civil”, salienta Negrão.

Para saber mais sobre as vagas da construtora e concorrer a uma oportunidade no time, acesse https://novacconstrutora.gupy.io/.

