Muito barulho durante os bloquinhos de Carnaval? Entenda os seus direitos

A ginecologista e obstetra Dra. Karen Morelli explica qual deve ser a periodicidade da avaliação

Celebrado anualmente em 5 de fevereiro, o Dia Nacional da Mamografia reforça a importância desse exame na prevenção e detecção precoce do câncer de mama, uma das principais causas de morte entre as mulheres. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), anualmente são registrados mais de 70 mil casos no país, com uma média de 18 mil óbitos.

Pensando nisso, a ginecologista e obstetra Dra. Karen Morelli explica quando a mamografia deve ser realizada e desmitifica algumas informações sobre o exame. “Trata-se de uma técnica muito eficaz, que nos permite identificar alterações no tecido mamário antes mesmo que os sintomas do câncer se manifestem. Logo, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais opções de tratamento estarão disponíveis, o que aumenta as chances de cura”.

LEIA TAMBÉM:

Já no que diz respeito a periodicidade dos exames, Dra. Karen explica que de acordo com a Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), a mamografia deve ser feita anualmente pelas mulheres, a partir dos 40 anos, que tiverem um risco usual de ter câncer de mama, sendo que a maioria tem esse risco, que gira em torno de 10 a 12%. Já no grupo de alto risco, principalmente mulheres com mutação nos genes BRCA1 e BRCA 2, a mamografia é indicada a partir dos 30 anos de idade.

Apesar das indicações gerais, Dra. Karen também desmitifica a ideia de que a mamografia é exclusivamente para mulheres mais velhas. “Independentemente da idade, todas devem discutir com seu médico a necessidade e a frequência adequada para realizar a mamografia, especialmente aquelas com histórico familiar de câncer de mama”.

Em uma data tão importante como o Dia Nacional da Mamografia, a ginecologista reforça que o exame nunca seja renegado e que o desconforto durante a sua realização é mínimo em comparação aos benefícios. “O incômodo é momentâneo, mas os resultados podem literalmente salvar vidas, portanto, encorajo todas as mulheres a superarem qualquer hesitação e a sempre priorizarem sua saúde”.

Quem é Dra. Karen Morelli?

Médica especialista em saúde da mulher, a Dra. Karen Morelli é formada em Ginecologia e Obstetrícia pela PUC-SP, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia pela FEBRASGO. A profissional também é aprimorada em Mastologia pelo IBCC, além de especialista em Imaginologia Mamária pelo CBR e preceptora da residência médica de radiologia em imaginologia mamária no HMCP da PUC-Campinas.

Dra. Karen Morelli ainda adquiriu Fellowship em Ginecologia Regenerativa no ano de 2022 e, atualmente, cursa pós-graduação em Ginecologia Integrativa, além de atender via agendamento médico em consultório particular.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui