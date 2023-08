Morungaba recebe “Projeto Cozinhalimento”

Profissionais do Departamento de Saúde da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba receberam capacitação em Primeiros Socorros em Saúde Mental entre os dias 17 e 19 de julho. A ação integra o projeto de Extensão Comunitária da Unicamp “Primeiros Socorros: preservando vidas e fortalecendo a comunidade” que é realizado desde 2019 por meio de uma parceria com a prefeitura.

A responsável pelo projeto que tem ministrado os treinamentos é a professora da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, Ana Paula Boaventura. Ela explica que os primeiros socorros em saúde mental são cuidados psicológicos imediatos com a proposta de aliviar o sofrimento agudo de uma pessoa em crise, desestabilidade emocional ou estresse agudo, muito comum atualmente nos serviços de saúde.

“Os primeiros socorros psicológicos podem ser feitos por qualquer pessoa com ou sem diagnóstico e tratamento em saúde mental. Qualquer pessoa pode oferecer esse acolhimento desde que tenha conhecimentos necessários além de condições físicas e psicológicas”, explica a professora Ana Paula.

O Programa de Eficiência Educacional em Primeiros Socorros com implementação de Sistemas que Salvam Vidas em Morungaba é uma recomendação mundial do Ilcor (International Liaison Committee on Resuscitation) que é o Comitê Internacional de Emergências. As ações do programa acontecem em todo o município e atenderão a toda a população do município.

O projeto tem levado desde 2019 orientações em Primeiros Socorros aos profissionais de todo o Departamento de Educação, Departamento de Saúde, o Grupo da Terceira Idade, motoristas da prefeitura e a comunidade em geral.

No ano passado, por exemplo, mais de 400 alunos do 6º ao 9º ano receberam orientações com manequins simuladores e aprenderam manobras em primeiros socorros para engasgos, convulsões e desmaio. Dentre as orientações e procedimentos relativos a situações de emergência, os adolescentes também aprenderam a realizar a massagem cardíaca.



Morungaba é a primeira cidade da Região Metropolitana de Campinas (RMC) que recebeu o projeto. As ações são desenvolvidas continuamente junto aos diversos setores da sociedade, abrangendo diversas faixas etárias.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 2015 vem recomendando o curso de Primeiros Socorros para leigos. Em Morungaba, o projeto envolve 30 profissionais da Unicamp com o objetivo de realizar treinamentos em primeiros socorros a toda a comunidade, considerando que nas situações de emergência são necessárias pessoas minimamente orientadas sobre as principais condutas que podem ser realizadas por leigos em geral.

