Morungaba recebe mais de trinta equipes de Jiu Jitsu no último domingo

A Estância Climática de Morungaba recebeu a quarta etapa do Hard Enduro Brasil Series, o evento Night Track, nos dias 02 e 03 de setembro reunindo mais de 100 competidores de diversos estados do Brasil. Esta edição foi chamada de “Big Edition”, com o maior percurso do evento realizado até hoje.

Já em sua oitava edição, o Night Track é a corrida de Hard Enduro mais tradicional do País e, em seu primeiro dia de competição em Morungaba os pilotos enfrentaram um prólogo noturno no CT Tranqueiras Racing com a pista estava repleta de obstáculos artificiais, com grandes desafios no circuito.

O segundo e principal dia de corrida contou com ainda mais destreza devido às fortes chuvas que ocorreram na madrugada de sábado para domingo. O percurso que já era difícil ficou ainda mais. E mesmo com o terreno castigado pelas chuvas, a maioria dos pilotos conseguiu concluir o desafio com êxito, deixando claro que o nível da modalidade está evoluindo muito.

Na principal categoria (Gold) o piloto mineiro Rigor Rico conquistou sua sétima vitória consecutiva, seguido pelos pilotos Raul Reijers e Bendito Coser. A categoria Silver foi completamente dominada pelos pilotos gaúchos e o campeão foi Adalberto Steffen, seguido por Gabriel Zangalli e Cassiano Becker.

Na Bronze o piloto Pernambuco deu show e conquistou a vitória com sua CRF 230, seguido por Giuseppe Binotto e Enzo Zanandrea.

O piloto local João Paulo Lopes venceu a categoria Silver com uma boa vantagem, seguido por Victor Salgado e Elizeu Júnior Fernandes.

Representando as mulheres, a pilota Luana Gonçalves, que mesmo com fortes chuvas e um terreno extremamente irregular, encarou com muita bravura o Night Track 2023.

A próxima etapa do HEBS será o Barãomaniacs Hard Enduro, que vai acontecer na cidade de Barão de Cocais (MG) nos dias 07 e 08 de outubro.

