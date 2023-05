Morungaba recebe mais de 200 atletas na Copa Oshiro de Karatê

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba realizou nesta segunda-feira, dia 1º, feriado pelo Dia do Trabalhador, a “Festa do Trabalhador” no Parque Ecológico Pedro Mineiro. Em um belo dia de céu azul, o parque recebeu cerca de 2 mil pessoas no evento que contou uma programação com atividades recreativas e esportivas.

A Festa do Trabalhador foi oficialmente aberta com uma caminhada, sob a coordenação da educadora física Tatiana Marcassa. Os participantes saíram do Ginásio de Esportes e chegaram ao Parque Ecológico onde foi realizado um circuito pelo parque e o alongamento para finalizar a atividade.

A diversão das crianças foi garantida pelo acesso livre aos brinquedos infláveis, à pintura facial, à distribuição de pipoca e de algodão-doce. O evento também contou com praça de alimentação.

As famílias presentes puderam assistir à apresentação dos alunos de Karatê do professor Luiz Dorta. Alunos de diferentes idades puderam demonstrar ao público diversos movimentos dessa arte marcial que tem como objetivo disciplinar o foco, o raciocínio rápido e a persistência. O professor Luiz destaca que no próximo domingo, 07, a Copa Oshiro de Karatê será realizada pela Academia Dorta de Morungaba, no Ginásio Municipal de Esportes “Luiz Serafim”.

O público também pode prestigiar uma Roda de Capoeira, sob a coordenação do Professor do CRAS , Moisés Aflitos, dos projetos sociais do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Os skatistas também marcaram presença na festa, realizando manobras na pista de Skate no parque.

“Em meio a muito verde, idosos, adultos, jovens e crianças puderam passar o feriado do Dia do Trabalhador em uma das mais belas paisagens naturais da estância. O Parque Ecológico é do povo morungabense e a Festa do Trabalhador é uma excelente oportunidade de incentivar os moradores da cidade a usufruírem deste espaço”, comentou o prefeito Marquinho Oliveira.

As atividades foram organizadas pelo Departamento de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer e contaram com o apoio de toda a equipe do Departamento de Serviços Públicos.

