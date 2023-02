Morungaba passa a integrar rota turística “Caminho Pro Interior”

O Departamento de Educação da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba promoveu em duas sessões a palestra sobre aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, ministrada pelo consultor educacional Oliver Lima, nesta quinta-feira, 02. Cerca de 120 profissionais participaram.

O palestrante Oliver Lima é mestrando em Educação; especialista em Educação Infantil e licenciado em Ciências Sociais. Atuou como dirigente municipal de Ensino e é coordenador de projetos educacionais em diversas instituições.

Durante a palestra, o consultor explicou que a vocação do profissional da Educação, a dedicação natural e o comprometimento com as crianças fazem toda a diferença na aprendizagem. O palestrante também destacou a importância de os municípios garantirem uma ‘unidade no trabalho’: “O resultado é muito grandioso quando os gestores municipais trabalham com uma visão ampla do berçário até o 9º ano – de forma a garantir uma unidade de trabalho. Todos sabemos que o processo de alfabetização tem que ser garantido nos dois ou três primeiros anos do ensino fundamental. Mas é importante estar muito claro que este processo se iniciou indiretamente lá no berçário”, explica.

Segundo o consultor, o processo de alfabetização é complexo e, por isso, deve ser garantido nos primeiros anos do ensino fundamental e se ampliando de maneira progressiva. “Desta maneira, os professores do Fundamental 2 terão plenas condições de dar prosseguimento neste trabalho, evitando ficar consertando as lacunas de aprendizagem – que aliás começaram a crescer durante o auge da pandemia e se alargaram ainda mais nos últimos tempos”, comenta.

Início das aulas

As atividades nas creches municipais já tiveram início nesta quarta-feira, dia 1º, e o início das aulas nas escolas da rede municipal será nesta segunda-feira, 06.

O Departamento de Educação da Prefeitura de Morungaba tem buscado cada vez mais a excelência na aprendizagem e a qualificação dos profissionais da área, desde o atendimento às crianças nas creches até aos estudantes dos últimos anos do Ensino Fundamental II. Para tanto, a equipe do departamento vem aprimorando não só a área pedagógica, mas também a estrutura física das unidades de ensino, algumas delas reformadas recentemente.

