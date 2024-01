Morungaba ganha ambulatório veterinário

Perspectiva do prefeito de Morungaba para 2024 é terminar seu mandato com 100% do plano de governo entregue à população

Faltando poucos dias para o ano de 2024, o prefeito de Morungaba, Marco Antonio de Oliveira, apresentou uma análise do ano de 2023, em conversa com a Gazeta, destacando os desafios enfrentados e as conquistas obtidas durante sua administração. Em um cenário pós-pandêmico e diante de desafios financeiros, a gestão municipal enfrentou a instabilidade econômica implementando realizações relevantes para a população.

Administrativamente este foi um ano de grandes mudanças, tanto do Governo do Estado de São Paulo quanto do Governo Federal, começa afirmando o prefeito Marco. “Um ano bastante difícil com queda de repasses das receitas, queda de arrecadação e aumento das despesas, principalmente na área da saúde e na área da educação”, relembra.

Com isso, o maior desafio do ano foi tentar equilibrar os gastos públicos que aumentaram neste período pós-pandemia, principalmente na área da saúde. “A área da saúde teve um aumento na demanda de mais de 30%. Isso é bastante complicado para municípios pequenos, pois dependemos muito dos recursos do Governo Federal e do Governo do Estado”, diz.

“Um ano com grandes desafios, porém está findando e temos a esperança de que o ano de 2024 seja um ano melhor para todos” Prefeito de Morungaba, Marquinho

De acordo com o IBGE, Morungaba tem 13.781 habitantes e mesmo com a dificuldade em receber recursos, a prefeitura segue dando sequência nas obras que estão em andamento. O município tem obras para todos os lados.

“Mas o que eu destacaria é a iluminação da cidade, tudo em LED. Já trocamos mais de 60% de toda a iluminação antiga e agora vamos trocar a outra parte. Mais luminosidade resulta na sensação de mais segurança para a população. Outro destaque é a ampliação do nosso Hospital Municipal que vai oferecer para a população melhor qualidade no atendimento”, conta o prefeito.

Ano novo

2024 é ano de eleições municipais, então é um ano também de alterações. “Teremos alterações na política e na gestão da política municipal”, adianta Marquinho.

“O ano que vem é o último ano da nossa gestão e o que eu espero é que o próximo prefeito dê continuidade neste trabalho que tem sido feito para a população. Toda a nossa administração focou muito na área da saúde e a gente espera que o próximo gestor dê continuidade a esse trabalho e procure fazer ainda melhor, porque quem ganha com isso é a população”, almeja.

Marquinho não revela os planos após deixar a prefeitura da Estância, mas afirma que está focado em terminar seu mandato com 100% de todo o plano de governo entregue à população. Caso não seja 100%, que seja quase 100% de tudo aquilo que foi prometido.

“Fico muito feliz que nesses oito anos a população de Morungaba tenha ganhado mais qualidade de vida, mais emprego, transporte público gratuito, melhoria na qualidade do atendimento do hospital e nas unidades de saúde. Então isso é o que mais me deixa feliz. Investimos também no turismo da cidade, vamos entregar a cidade no ano que vem toda sinalizada turisticamente. Morungaba tem potencial turístico, então isso tem que ser bastante explorado”, declara.

Marquinho aproveita para desejar a toda a população um Natal abençoado, da presença real e viva do Menino Jesus no coração de todas as pessoas.

“Que esse Natal traga muita esperança de dias melhores. Que as pessoas tenham um coração mais sensibilizado com as causas do outro. E que 2024 seja um ano de grandes realizações na vida de todas as pessoas. Só tenho a agradecer a toda a população de Morungaba pelo carinho comigo e com a minha família”.

