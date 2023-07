Moradores da RMC devem gastar 9,8% a mais neste ano com viagens, turismo e hospedagens, aponta estudo do IPC Maps

As viagens de passeios, turismo, hospedagens, alimentação e passagens está entre as prioridades para este ano entre os moradores da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Os gastos com esses itens para 2023 devem somar R$2.163 bilhões, contra R$1.970 bilhão gasto no ano passado, o que representa uma alta de 9,8%. Os números são do estudo anual sobre Intenção de Consumo realizado pela consultoria IPC Maps. O levantamento também aponta para expansão de empresas de alojamento.

Segundo o estudo, o maior volume de gastos com viagens hotéis deverá se concentrar entre as famílias de classe B, com R$1.014 bilhão até o final do ano. A classe C aparece na segunda colocação de intenção de gastos, com R$496,566s milhões, seguida pela Classe A, R$428,224 milhões, e a trabalhadores da Classe D/E 31.514 milhões.

O movimento do turismo regional, tanto de negócios como de passeios, também está impactando nos negócios do setor hoteleiro. Segundo o IPC Maps, a região de Campinas conta com 613 empresas enquadradas como Alojamento, 2,5% maior que o número de 2022.

Vanderlei Costa, presidente do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau (CRC&VB), entidade que trabalha pelo fomento da hotelaria e do turismo na região, ressalta que o setor de hospedagem da RMC já vem uma linha ascendente desde janeiro do ano passado, com a retomada dos eventos corporativos e a volta de diversos shows presenciais, o que levou os hotéis a estarem com mais de 60% de sua capacidade de ocupação, índice que vem se mantendo em estabilidade ao longo do ano.

Para ele, o turismo e eventos ainda representam 20% do movimento regional, o que poderia ser ampliado com atrações de show e maior divulgação das atrações turísticas na região. “Embora uma parcela significativa dos moradores desconheça, nossa região tem diversas atrações e pontos turísticos que podem ser melhor aproveitados e desfrutados nos finais de semana, o que elevaria ainda mais os gastos”, comenta.

O potencial de consumo na região com viagens em forte expansão, levou os empresários Eduardo Porto, Yandra Gonçalves e Augusto D’Otaviano a criarem a agência Sports Trip neste ano, com foco em turismo esportivo, gastronômico e de experiência. “Dez dos maiores Produto Interno Bruto (PIBs) do Estado estão na RMC, que por si só já mostra o grande potencial de consumo da região para os próximos anos”, explica Porto.

