Parceria entre Ademir Junior, Anelo 6teto e Banda Sinfônica de Nova Odessa traz à RMC agenda musical imperdível

Considerado um dos melhores saxofonistas do mundo, Ademir Junior também é clarinetista, flautista, arranjador, compositor, maestro, educador e escritor

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) vai receber entre os dias 12 e 14 de julho uma agenda musical com o multi-instrumentista Ademir Júnior, considerado um dos melhores saxofonistas do mundo. A programação, que contemplará as cidades de Campinas, Nova Odessa e Vinhedo, é resultado da parceria entre o músico, o grupo Anelo 6teto e a Banda Sinfônica de Nova Odessa.

A parceria vai render ainda a gravação de uma música inédita de autoria de Ademir Junior, que foi composta especialmente para o Anelo 6teto e será realizada pelo grupo, em 10 de julho, no Espaço Cultural Casarão, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas.

Para Marcelo Louback, integrante do Anelo 6teto, a passagem de Ademir Junior pela RMC representa muito para o cenário musical da região. “O Ademir é uma referência nacional e reconhecido mundialmente. E ele é um grande educador, além de um grande músico, e para a gente que vai dividir o palco com ele é um é um grande aprendizado, além de ser uma honra também nesta ocasião nos apresentarmos ao lado da premiadíssima Banda Sinfônica de Nova Odessa”, salientou.

Louback comemora ainda a gravação da música inédita de autoria de Ademir Junior. “Ele decidiu compor uma música especificamente para nós (Anelo 6teto). Então é uma grande honra e alegria para a gente poder registrar a obra de um artista tão importante quanto o Ademir”, finalizou.

Um dos melhores do mundo

Ademir Junior é natural de Brasília-DF e soma, com orgulho, 35 anos de carreira. A dedicação pela música o levou a ser considerado um dos melhores saxofonistas do mundo, mas atua também como clarinetista, flautista, arranjador, compositor, maestro, educador e escritor.

O músico tem oito álbuns lançados, é escritor do livro “Caminhos da Improvisação”, idealizador da escola virtual de música “Escola de Solistas”, é maestro da Orquestra JK e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Versátil e de carreira internacional, Ademir Júnior já tocou com Chris Potter, John Patitucci, Bob Mintzer, Paquito D’Rivera, Hermeto Pascoal, Mat’nalia, João Bosco, Roberto Menescal, Rosa Passos, Alexandre Pires, João Donato, Ed Motta, Hamilton de Holanda e muitos outros artistas.

Lecionou improvisação em mais de 70 edições entre cursos e workshops no Brasil e exterior, e já se apresentou em diversos países: Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Peru, Chile, Cuba, Bahamas, Jamaica, México, Costa Rica, Panamá, Nicarágua, EUA, Marrocos, Espanha, França, Alemanha, Suíça, Letônia e Dubai.

É autor de mais de 600 arranjos para diversas formações musicais, como: Banda Sinfônica, Orquestra Sinfônica, Big Band e grupos de câmara. Atualmente é Artista Selmer Paris, Vandoren Paris e Barkley Mouthpieces.

Agenda

O cronograma de atividades do músico na RMC, começa em Campinas, no dia 12 de julho, com Workshop que será realizado na Escola de Música Chorus, no Jardim das Paineiras, onde compartilhará diversos conhecimentos agregados: harmonia, improvisação, arranjo, composição, liderança e mentalidade musical.

Em 13 de julho o músico estreia sua sinfonia intitulada “Marcha dos Heróis”, uma obra com três movimentos que se desdobra em cerca de 20 minutos, em um concerto com a Banda Sinfônica de Nova Odessa, onde atuará como regente e solista no saxofone. Unindo música sinfônica e popular, com abertura para improvisação, o espetáculo terá caráter híbrido, contará com a participação do Anelo 6Teto e de 7 jovens alunos da Banda de Música do Colégio Militar Dom Pedro II, onde Ademir atua como Maestro em Brasília, vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

A agenda encerra-se em Vinhedo, no dia 14 de junho, quando Ademir Junior, junto do Anelo 6teto, se apresentará no Mercado das Artes, com repertório autoral de seus álbuns, bem como músicas do sexteto.

Serviço

● Workshop

12/07 – 19h

Local: Escola de Música Chorus

Av. José Bonifácio, 2.304 – Jardim das Paineiras, Campinas – SP

Ingressos: R$ 50,00 + R$ 5,00 de taxa à venda no https://www.sympla.com.br/ademir-junior-em-campinas—workshop__2023923

● Concerto

Regência e Solista no Concerto com a Banda Sinfônica de Nova Odessa, com participação do Anelo 6Teto

13/07 – 20h

Local: Saguão da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Av. João Pessoa, 777 – Centro, Nova Odessa – SP

Entrada gratuita

● Show Ademir Junior e Anelo 6teto

14/07 – 20h

Local: Mercado das Artes

Estrada da Boiada, 1.877 – Pinheirinho, Vinhedo – SP

Ingressos: R$ 30,00 à venda no site https://www.e-inscricao.com/mercadodasartes/jazzsexta

