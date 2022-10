Mobilidade urbana inicia sinalização de ruas￼

Dia Nacional do Agente Comunitário – Importante profissional para a promoção da saúde em Engenheiro Coelho, o Agente Comunitário de Saúde comemora o seu dia nacional nesta terça-feira (4). Na cidade, ao todo, são 32 profissionais que atendem a população em todos os bairros a cada dia.

A coordenadora da atenção básica da cidade, Marinilze Aparecida Barbosa, explica o trabalho realizado por esses profissionais. “Esses trabalhadores são responsáveis por visitas domiciliares para orientação das famílias sobre cuidados com a saúde e prevenção de doenças. Eles são o elo entre comunidade e unidade de saúde”.

Oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde em 1991, o então Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) teve início no fim da década de 80 como uma iniciativa de algumas áreas do Nordeste (e outros lugares, como o Distrito Federal e São Paulo) em buscar alternativas para melhorar as condições de saúde de suas comunidades. Logo em seguida, o programa se expandiu para todo o país.

O prefeito, doutor Zeedivaldo Alves de Miranda, falou sobre a importância do trabalho dos agentes. “Os agentes comunitários de saúde são essenciais para o trabalho de promoção e prevenção da saúde entre a população. São eles que identificam alterações nos perfis dos usuários do bairro, indicam as necessidades e aproximam o serviço público de quem precisa. Parabéns à todos esses profissionais da nossa cidade”.

