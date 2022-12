Meio Ambiente substitui árvores em Engenheiro Coelho

A diretoria do Meio Ambiente de Engenheiro Coelho realizou a substituição de algumas árvores durante a semana passada. A troca aconteceu na rua Catariana Fraveto Caetano, no trecho ao lado do Estádio Distrital Artur Vicente Caetano, no Jardim Brasil. Do local, foram retirados alguns exemplares da espécie uvaias e plantadas outras, da espécie Resedá Gigante.

A diretoria está trabalhando nas praças e jardins da cidade e conta com voluntários alunos do curso de arquitetura do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp) e de algumas outras pessoas que têm procurado a diretoria para ajudar nas pinturas e na jardinagem. Os trabalhos ocorrem durante todas as tardes de quinta-feira.

A prefeitura tem apoiado o trabalho fornecendo os materiais e as horas de trabalho da coordenadora ambiental, doutora Francisca Pinheiro da Silveira Costa e de um estagiário, o que tem possibilitado na prática algumas mudanças já visíveis na cidade. Segundo a coordenadora, “a proposta é deixar todas as praças com um padrão de cor branca e com uma jardinagem de fácil cuidado. Os projetos mais elaborados já estão em aprovação para uma revitalização total, mas no momento, o que está sendo feito é um tratamento de cuidado para deixar nosso ambiente urbano mais agradável”.

A coordenadora também fala sobre o trabalho de plantio de árvores na cidade. “A diretoria do meio ambiente também tem empreendido esforço no plantio de árvores na área urbana e assim, aos poucos, teremos uma cidade mais verde, mais limpa e mais bonita para vivermos melhor e em sustentabilidade correta”.

