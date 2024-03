Mari Fernandez e Felipe Amorim no Villa Country com repertório de sucessos no Dia Internacional da Mulher

Cantores preparam noite imperdível na casa sertaneja mais requisitada da cidade, nesta sexta-feira, 08

Dona de inúmeros hits que vão do piseiro ao sertanejo, Mari Fernandez está de volta ao Villa Country, a casa mais tradicional da América Latina, em São Paulo, para uma apresentação inesquecível no dia 08 de março de 2024 (sexta-feira), juntamente com Felipe Amorim.

Com um repertório repleto de sucessos, incluindo a recente “Vai Viver”, Mari promete uma noite cheia de energia e emoção naquele que é um dos palcos mais icônicos da música sertaneja no país.

Após o sucesso de suas apresentações que arrastaram multidões pelo Brasil durante o Carnaval, Mari retorna à capital paulista para mais uma noite memorável e no Dia Internacional da Mulher, demonstrando a potência das mulheres no sertanejo e no piseiro.

“Estou muito animada para voltar ao Villa Country e compartilhar esse momento especial com meus fãs. Preparamos um show incrível, com músicas que marcaram minha carreira e, é claro, o sucesso ‘Vai Viver’. Espero todos lá para celebrarmos juntos!”, comenta Mari.

Atualmente, Mari Fernandez destaca-se como uma das artistas mais executadas do Brasil, com 5 faixas no Top 200 do Spotify Brasil e 12,7 milhões de ouvintes mensais na plataforma. Sua versatilidade é evidenciada por colaborações de sucesso, incluindo parcerias notáveis com Ludmilla, Gusttavo Lima e Israel e Rodolffo.

Já, Felipe Amorim que soma quase 2 bilhões e meio de streams nas plataformas digitais e emplacou sucessos como “No Ouvidinho” e “Putariazinha”, chega ao Villa com um show que é sucesso em todo o Brasil, reconhecido pelos hits e por sua animação que não deixa ninguém parado. No repertório, o artista não pode deixar de cantar “Gostosinha é ela”, “Toca o Trompete”, música que viralizou nas redes sociais e se tornou uma das mais tocadas do país, “Love Gostosinho”, um feat com Nattan, que possui mais de 129 milhões de visualizações, “Cama embrasa”, feat com Gustavo Mioto, além dos mais recentes lançamentos, como “Sem Lovezinho” e “Tenho que me decidir”.

Além das performances musicais impecáveis, o ambiente do Villa Country proporcionará uma experiência única aos presentes, com uma estrutura impecável e uma atmosfera acolhedora que tornará a noite ainda mais especial. O público poderá desfrutar de um espetáculo completo, que unirá música de qualidade, entretenimento e muita emoção. Será um verdadeiro encontro entre artistas e fãs, celebrando a cultura sertaneja e reafirmando a paixão que une ambos. Com certeza, ficará na memória de todos os que tiverem o privilégio de vivenciá-la.

