Zé Neto & Cristiano gravam novo DVD ‘Intenso’ em Valinhos

A Regional Campinas do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), por meio do seu departamento de Gente & Gestão, comemora o Dia Internacional da Mulher, com café da manhã e palestra de Tania Telles, com o tema Mulheres na Liderança Integrativa – Vida Plena. O evento acontece no dia 8 de março (sexta), a partir das 9h, no Fildi Hotel & Eventos (Rua Franm, 58, Nova Veneza, em Sumaré).

A palestra tem como objetivo abordar os segredos do equilíbrio entre liderança e maternidade, absorvendo estratégias poderosas para atingir o sucesso. Busca ainda inspirar a líder que existe em cada mulher, transformando cada trajetória em uma marca positiva.

Tania Telles é palestrante internacional, treinadora de mentores, com 32 anos de atuação no universo corporativo, em empresas de diversos segmentos. Colunista do programa Elas na TV, Tania é criadora do método Vitta, mentora de líderes e especialista em Gestão Estratégica de Talentos.

Apoios: Fildi Hotel & Eventos e Silos Eventos.

Inscrição pelo link: https://www.ciespcampinas.org.br/site/confirmacao_presenca/?id=2881

