Marcha das Margaridas deve reunir mais de 100 mil mulheres em Brasília

Recorte mostra que final de semana da data comemorativa teve crescimento tímido de 0,4%

Os dados do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian mostram que, em comparação com o mesmo período de 2022, a semana do Dia dos Pais (07/08 a 13/08/2023) registrou queda de 2,8% na atividade do comércio. No recorte considerando apenas o final de semana da data comemorativa (11/08 a 13/08/2023), houve um tímido crescimento de 0,4%. Veja os dados completos a seguir:

“Datas comemorativas sempre trazem esperança para os comerciantes de alavancarem as vendas, mas as taxas de juros continuam altas e desencorajando os consumidores a gastarem demais. Presentes mais modestos e gastos com experiências, como restaurantes e passeios, tornam-se alternativa para o dia não passar em branco”, avalia o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Em São Paulo, atividade do comércio também apresentou diminuição na data

Em São Paulo, a atividade do comércio no Dia dos Pais também apresentou queda (-2,2%) quando comparado ao mesmo período de 2022. Os atrasados trouxeram uma leve alta para o final de semana da data, com 0,6%.

O Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian do Dia dos Pais é medido desde 2006. Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui