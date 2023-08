Banco24Horas expande presença em São Paulo

Atmo Banco24Horas chega a novos estabelecimentos comerciais e aumenta o acesso aos serviços financeiros, como saque de dinheiro, consulta de saldos e outros

O Banco24Horas, que está presente no dia a dia de 153 milhões de brasileiros e possui soluções que promovem inclusão financeira, expande a sua atuação e chega a novas localidades de municípios do Estado de São Paulo por meio da solução Atmo Banco24Horas. São eles: Campinas, Jaboticabal, Piracicaba, Osasco e Monte Mor. Agora, os moradores e visitantes dessas cidades podem contar com mais facilidade e comodidade para realizar seus serviços bancários.

O Atmo do Banco24Horas é um dispositivo com POS multibiométrico, que possibilita o saque e a realização de consultas de saldo diretamente nos caixas dos comércios, com segurança e eficiência. A solução facilita a recirculação do dinheiro dentro do comércio.

Com esse dispositivo portátil, o Banco24Horas amplia ainda mais sua capilaridade, que já está presente em mais de 1.100 cidades com caixas eletrônicos, especialmente em locais mais distantes e com pouca infraestrutura disponível.

“O Banco24Horas está trazendo para a cidade o que há de mais moderno e prático para estimular e agilizar a inclusão financeira e a movimentação da economia local”, diz Marcos Mazzi, gerente executivo do Banco24Horas.

Para os clientes, a solução proporciona mais praticidade e conveniência, já que podem sacar o dinheiro no mesmo local onde fazem as compras. Para os varejistas e donos de estabelecimentos, o saque do dinheiro físico pelos clientes traz eficiência nos custos com a gestão e com o transporte do dinheiro, além de diminuir a quantidade de numerário armazenado.

O dispositivo Atmo Banco24Horas pode ser encontrado em estabelecimentos localizados nos seguintes endereços:

Campinas (SP) – Posto Lusan – Av. Anchieta, N°702, Centro

Jaboticabal (SP) – Posto Sewal Beira Rio – Rua dos Expedicionários, N°33, Centro

Piracicaba (SP) – Supermercado JJR Castelinho – Av. Nove de Julho, N°1259, Castelinho

Piracicaba (SP) – Supermercado JJR Morumbi – R. João Antônio Fischer, N°511, Morumbi

Osasco (SP) – Posto Baobá – Av. dos Autonomistas, N°6650, Vila Quitauna

Monte Mor (SP) – Supermercado Sevan – R. Marechal Deodoro da Fonseca, N°25, Centro

Monte Mor (SP) – Supermercado Sevan – R. Primeiro de Maio, N°620, Pq. da Figueira

Isenção de tarifas no Banco24Horas

O cliente bancário de conta corrente pessoa física conta com saques sem tarifa todos os meses no Banco24Horas. Independente do pacote contratado, o Banco Central determina, por meio da resolução 3.919/2010, o benefício de 4 saques grátis por mês, considerando a soma das transações realizadas nos canais da instituição e no Banco24Horas.

Sobre o Banco24Horas

O Banco24Horas está presente na vida de 153 milhões de brasileiros. Há 40 anos, por meio de suas soluções proporciona autonomia às pessoas de mais de 150 instituições, movimentando a economia local e nacional. Com 1,7 bilhão de transações realizadas anualmente, é a maior rede independente de autoatendimento do mundo em volume de saques e conta com mais de 24 mil caixas eletrônicos em mais de 1.100 cidades, promovendo inclusão financeira e desenvolvimento econômico. Sua relevância no dia a dia do Brasil fica evidente ao ser responsável por movimentar 3,4% do PIB.

O Banco24Horas possui multibiometria e conta com um amplo portfólio com mais de 90 serviços financeiros, desde o saque do dinheiro físico de diversas maneiras, com ou sem cartão, via Código QR ou até mesmo direto nos caixas dos estabelecimentos comerciais, além de possibilitar também consultas, extratos, pagamentos, transferências, depósito em dinheiro, recarga de celular e TV, gift card, desbloqueio de celular, entre outros. O Banco24Horas oferece também soluções móveis e business to business, focados em gerar valor para os mercados varejista, financeiro e publicitário com os produtos +Varejo Banco24Horas, Mídia Banco24Horas, Banco24Horas em agências e opções de cash-in em seus caixas eletrônicos recicladores.

O Banco24Horas faz parte da TecBan, empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema econômico do País mais eficiente e ampliar a inclusão financeira das pessoas. A TecBan também oferece soluções como o ATMManager, o HubDigital TecBan e a plataforma de Open Finance as a Service TecBan. Está presente nos segmentos de telecomunicações e transporte de valores, por meio da TBNet e da TBForte. Já com a Serviços Integrados TecBan oferece soluções de ponta a ponta para trazer eficiência, por meio de mais de 15 serviços diferentes, como logística, transporte, armazenamento, obra civil, field service, revitalização, projetos e upgrades, descarte sustentável, entre outros.

