Mais de 100 pessoas doaram sangue em Jaguariúna na mais recente ação

O Natal está chegando e a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, já preparou uma programação especial que promete encantar a todos. Durante o mês de dezembro haverá apresentações gratuitas para todos os gostos em diferentes pontos da cidade.

A cidade entra no clima natalino com a chegada do Papai Noel no dia 04 às 19h, no Centro Cultural Zi Cavalcanti. O bom velhinho chega da forma que já é tradicional em Jaguariúna: de Maria Fumaça! A população pode conferir tudo gratuitamente e ainda se divertir com a Encantada de Natal com a Banda do Papai Noel.

Nos dias seguintes terá apresentações de espetáculos no Teatro Municipal Dona Zenaide, como “O quebra nozes” e “Frozen”. Na praça Umbelina Bueno, haverá apresentação Musical Natalina, Encenação de Natal e muito mais!

Além disso, também terá programação de Natal no Centro Cultural com a apresentação do Coral de Natal da Escola das Artes – Professor Danilo Demori, a Banda Municipal Maestro Paulo Moraes Penteado de Jaguariúna e também a orquestra Violeiros de Jaguary.

E como não poderia faltar, as visitas na Casa do Papai Noel acontecem em dois locais diferentes. Do dia 04 até dia 23 elas acontecem no Centro Cultural, de quarta-feira a domingo, das 18h às 22h. De 08 a 23 de dezembro o bom velhinho estará no coreto encantado da praça Umbelina Bueno, das 17h às 21h.

Em todos os eventos os protocolos de segurança contra a covid-19 serão ser seguidos. Haverá álcool gel à disposição da população que deverá usar máscara de proteção.

Confira aqui a programação completa.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2021

DIA 04 DE DEZEMBRO

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19H00 – CHEGADA DO PAPAI NOEL COM TRENÓ ENCANTADO NA ESTAÇÃO ENCANTADA DE NATAL

COM A BANDA DO PAPAI NOEL

DIA 05 DE DEZEMBRO

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

18H00 – APRESENTAÇÃO DA BANDA DA ESCOLA DAS ARTES

DIA 06 – SEGUNDA-FEIRA

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

19H00 – APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DE DANÇA DE SALÃO – ESCOLA DAS ARTES

TEMA: FORRÓ – ALBERGUE ESPANHOL COM O PROFESSOR MARCUS VIANA

DIA 08 – QUARTA-FEIRA

LOCAL: PRAÇA UMBELINA BUENO

19H00 – APRESENTAÇÃO MUSICAL NATALINA

DIA 09 – QUINTA-FEIRA

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19H00 – BANDA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DAS ARTES

LOCAL: PRAÇA UMBELINA BUENO

19H00 – APRESENTAÇÃO MUSICAL NATALINA

DIA 10 – SEXTA-FEIRA

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19H00 – “A ÁRVORE DE NATAL QUE CANTA” – ALUNOS DE CORAL DA ESCOLA DAS ARTES – PROFESSOR DANILO DEMORI

LOCAL: PRAÇA UMBELINA BUENO

19H00 – APRESENTAÇÃO CULTURAL NATALINA

DIA 11 – SÁBADO

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

19H00 – O QUEBRA NOZES – ESCOLA DAS ARTES

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

17H00 – APRESENTAÇÃO PANDORA – NATAL

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19H00 – ORQUESTRA DE VIOLEIROS DO JAGUARY

DIA 12 – DOMINGO

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

16H00 – O QUEBRA NOZES – ESCOLA DAS ARTES

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

16H00 – INTERVENÇÃO COM A BANDA DO PAPAI NOEL

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19H00 – APRESENTAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MAESTRO PAULO MORAES PENTEADO DE JAGUARIÚNA.

DIA 15 – QUARTA-FEIRA

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

19H00 – FROZEN – UMA HISTÓRIA DE AMOR CONGELANTE

LOCAL: PRAÇA UMBELINA BUENO

19H00 – APRESENTAÇÃO BANDA DO PAPAI NOEL

DIA 16 – QUINTA-FEIRA

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

19H00 – SARAU DE DANÇA DO VENTRE DA ESCOLA DAS ARTES

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19h00 – APRESENTAÇÃO BANDA DA ESCOLA DAS ARTES

LOCAL: PRAÇA UMBELINA BUENO

19H00 – ENCENAÇÃO DE NATAL – ESCOLA DAS ARTES

DIA 17 – SEXTA-FEIRA

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19H00 – “A ÁRVORE DE NATAL QUE CANTA” – ALUNOS DE CORAL DA ESCOLA DAS ARTES – PROFESSOR DANILO DEMORI

LOCAL: PRAÇA UMBELINA BUENO

17H00 – APRESENTAÇÃO PANDORA NATAL

LOCAL: PRAÇA UMBELINA BUENO

19H00 – APRESENTAÇÃO MUSICAL NATALINA

DIA 18 – SÁBADO

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

19H00 – BIBBIDI BOBBIDI BOO – HAYDEE – ALDIR BLANC

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19H00 – ORQUESTRA DE VIOLEIROS DO JAGUARY

DIA 19 – DOMINGO

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

19H00 – BIBBIDI BOBBIDI BOO – HAYDEE – ALDIR BLANC

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

17H00 – ENCENAÇÃO DE NATAL – ESCOLA DAS ARTES

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19H00 – APRESENTAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MAESTRO PAULO DE MORAES PENTEADO DE JAGUARIÚNA

DIA 20 – SEGUNDA-FEIRA

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19H00 – APRESENTAÇÃO DA BANDA DA ESCOLA DAS ARTES

LOCAL: PRAÇA UMBELINA BUENO

19H00 – APRESENTAÇÃO CULTURAL NATALINA

DIA 21 – TERÇA-FEIRA

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19H00 – APRESENTAÇÃO CULTURAL NATALINA

LOCAL: PRAÇA UMBELINA BUENO

19H00 – APRESENTAÇÃO CULTURAL NATALINA

DIA 22 – QUARTA-FEIRA

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19H00 – APRESENTAÇÃO DA BANDA DO PAPAI NOEL

LOCAL: PRAÇA UMBELINA BUENO

19H00 – APRESENTAÇÃO CULTURAL DE NATAL

Dia 23 – QUINTA-FEIRA

LOCAL: CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

19H00 – APRESENTAÇÃO BANDA DO PAPAI NOEL

LOCAL: PRAÇA UMBELINA BUENO

19H00 – APRESENTAÇÃO CULTURAL DE NATAL

DE 04 À 23 – DE QUARTA À DOMINGO

VISITAS NA CASA DO PAPAI NOEL NO CENTRO CULTURAL ZI CAVALCANTI

DAS 18H00 ÀS 22H00

DE 08 À 23 – QUARTA À SEXTA-FEIRA

VISITAS AO PAPAI NOEL NO CORETO ENCANTADO NA PRAÇA UMBELINA BUENO

DAS 17H00 ÀS 21H00