Jaguariúna retoma vacinação com segunda dose contra Covid nesta quinta, 04

Foto – Ivair Oliveira

Na terça-feira, 26, o diretor-executivo da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP), Fernando Capez, esteve em Jaguariúna a fim de participar da semana jurídica do Grupo UniEduK, no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFaj). Mas, primeiramente, esteve no gabinete da Prefeitura para coletiva de imprensa.

Fernando agradeceu o prefeito Gustavo Reis, que é alguém que ele tem grande apreço, pois no início de sua carreira teve a oportunidade de ser assessor do Procurador de Justiça e Jurista, Marcio S. Reis, pai do prefeito. “Aprendi muito com ele, de maneira que tenho uma relação emocional muito grande. Vim verificar o andamento das ações de defesa do consumidor em Jaguariúna e estou muito feliz em ver o Prefeito Gustavo honrando a história do seu pai e também do próprio Ministério Público”.

O diretor tem 35 anos de carreira no Ministério Público de São Paulo. Começou como Promotor e hoje é Procurador de Justiça. Também já foi Deputado Estadual três vezes e presidente da Assembleia Legislativa. “Mas confesso que nunca exerci um cargo que me proporcionasse tanta satisfação como presidir o Procon de São Paulo”.

A coletiva foi voltada aos desafios que assolaram o Procon no período inicial da pandemia. De acordo com o diretor, o primeiro desafio foi o das companhias aéreas que tiveram seus voos cancelados. O segundo desafio foi os eventos, como shows, casamentos, festas de debutantes e etc. A solução do Procon foi manter o crédito para usar oportunamente.

Depois, a alta do valor dos alimentos e do gás. “Tivemos que fiscalizar sabendo que no Brasil não existe regime de tabelamento. Fiscalizamos se os mercados tiveram ampliação da margem de lucro. Não se pode ter isso em pandemia”, afirma o diretor.

Ainda, os empréstimos consignados foram outro grande problema, pois os aposentados e pensionistas receberam em suas contas altos valores sem solicitá-los. A solução foi: “O Procon entendeu que o depósito sem autorização é amostra grátis, não precisa ser devolvido. E os juros cobrados, são cobranças indevidas, devem ser devolvidos em dobro”.

Atualmente, os problemas estão divididos entre reajustes de planos de saúde e plataformas digitais que vendem e não entregam, ou, vendem e entregam com defeito. “Para o primeiro, estamos exigindo a abertura dos boletos para que o consumidor tenha conhecimento das despesas para saber o reajuste correto. O segundo problema são as plataformas. Na próxima semana vamos assinar um acordo com o Mercado Livre, Procon e Polícia Civil que determina que o consumidor seja reembolsado quando o produto chegar atrasado; que façam um seguro para o consumidor; e que retirem das prateleiras todos os produtos que o Procon informar que tem origem duvidosa e tem que emitir nota fiscal”.

O diretor ainda comenta que o Procon está fazendo uma censura pública pedindo que as pessoas não comprem na Shopee. “São Paulo recebe de braços abertos quem vem aqui, gera empregos, recolhe impostos e se estabelecem. Mas, SP não vê com bons olhos empresas fantasmas no sentido que elas chegam, anunciam, vendem sem nota fiscal, não geram empregos e atuam como simplesmente verdadeiros parasitas. É claro que a venda online é uma modernidade que não podemos recuar, mas não podemos esquecer quem está estabelecido aqui”, afirma Fernando.